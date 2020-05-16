台積這步棋...籌碼還是束縛

台積電宣布在亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，外國媒體普遍認為，這是美國總統川普的一大勝利，台積電也可望獲得更多籌碼。但隨之而來的是美國政府的束縛，例如限制銷售對象，台積電仍將面對高漲的政治壓力。而路透評論則質疑，台積電的這場投資，「與它的晶圓片一樣薄」。

紐約時報評論，台積電與美國政府的這項約定，可能伴隨著美國放寬海外產品使用美國技術的限制。CNN認為，台積電在美設廠，有助強化美國的製造實力。

路透熱點透視專欄作家馬克（Robyn Mak）指出，相較於亞洲同類半導體廠，台積電這座美國新廠的產量有如小巫見大巫，人力規模相對而言也很小，凸顯要把高科技製造業移往美國的高難度。他認為台積電此舉很高明，會比鴻海在美投資有更好的結果。

華爾街日報認為此舉可協助台積電遊說川普政府放鬆晶片出口管制，但肯定要付出代價，例如限制產品出售對象。

彭博資訊分析師認為，台積電缺乏供應鏈的協助，新廠效益只會緩慢提高，營運成本也會增加，雖然台積電獲利能力仍將高於業界平均，但新廠也使台積電2024年之後的毛利率面臨壓力。

日經新聞指出，這項計畫凸顯台積電所面臨的政治壓力之重，報導引述專家看法指出，美中競爭局勢不會在短期內結束，台積電作為重要的半導體供應商，未來仍將面臨「選邊站」的棘手問題。

台積電在美國有著舉足輕重的利益，客戶包括蘋果、高通、輝達、英特爾和超微等，為從iPhone到Google資料中心等電子產品與領域生產晶片，影響力擴展到美國軍方，為賽靈思（Xilinx）生產可程式晶片，用於美國F-35戰鬥機。這也讓美國近來加大遊說台積電在美國本土生產用於軍事用途的安全晶片。

但台積電也需考量與中國大陸市場的關係。華為現在正面臨美國打壓，但華為也是台積電的第二大客戶，占營收比重超過15%，僅次於蘋果；少有其他代工廠能生產華為所需的先進晶片。

日經新聞報導，一名業界主管指出：「若台積電突然無法向華為生產任何晶片，將對華為造成打擊。但台積電也將受到衝擊，因為它確實需要更多的客戶來測試昂貴的最新生產技術。」只有蘋果和華為等少數幾家口袋夠深的公司，才能滿足這點。

與華為的這種關係成為台積電的一大弱點。川普政府考慮進一步對華為實施出口管控，選項包括要求台積電這類非美國供應商，在向華為出口含有利用美國設備生產的產品時，必須先申請許可。

華為曾經數度要求台積電將更多生產移往中國大陸，擺脫美國要求台積電赴美的壓力。日經新聞報導，華為甚至要求台積電在南京廠設置一條不含美國設備與技術的產線。儘管華為依然存有這種想法，但短期內難以實現，原因是美國晶片設備製造商依然稱霸市場。