快訊

今高溫36度！下周二起鋒面徘徊 吳德榮：慎防致災性降雨

國中會考今天登場 近21萬考生須戴口罩配合量體溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電命運 張忠謀神預言

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
台積電創辦人張忠謀去年在台積電運動會上表示：「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地。」 圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀去年在台積電運動會上表示：「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地。」 圖／聯合報系資料照片

台積電創辦人張忠謀去年在台積電運動會上表示：「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地。」神準的預測了台積電目前的命運。

去年美中貿易戰期間，美國劍指華為，要求美國技術含量高的半導體廠不准出貨，台積電提出證明自身擁有主要技術，且來自美國比例極低。但美方依舊多次明示、暗示台積電赴美設廠，台積電以成本過高為由婉拒。

隨著美中貿易戰升級為科技戰，加上新冠肺炎爆發，讓美國意識到部分關鍵供應鏈過度依賴大陸，已經威脅到國安，因此積極進行供應鏈「去中國化」動作，台積電做為全球半導體龍頭，被迫捲入美中角力的戰場。

雖現階段台積電生產重鎮仍擺在台灣，過去台積電赴大陸設廠，政府非常關心技術是否外流，但若有一天美國把整個台灣半導體產業鏈挖過去，也勢必降低台灣的戰略地位，屆時台灣同樣面臨巨大的國安危機。

台積電

延伸閱讀

觀察站／台積赴美2抉擇關鍵 蘋果與川普

台積電赴美設廠不意外 關鍵在蘋果和川普

半導體業都說不划算 為何台積電提早赴美設廠

身家是張忠謀4倍！為何三星少主公開道歉「不交棒給子女」市場不買單？

相關新聞

台積電赴美設5奈米廠 紐時：川普贏得勝利

全球最大晶圓代工廠台灣積體電路公司昨天發布新聞稿宣布，在美國聯邦政府與亞利桑納州政府的支持下，有意在亞利桑納州投資設置「五奈米製程技術」晶圓廠，該晶圓廠將於二○二一年動工，二○二四年開始量產，月產能超過二萬片。美國國務卿龐培歐透過推特表示歡迎，並稱這將增強美國的國家安全。

台積在美設廠／楊應超：產業走向「一球兩制」

台積電宣布美國設廠，讓外資圈熱議。知名半導體分析師陸行之直言，美國有缺乏完整產業鏈、勞動力缺效率、以及台灣技術外流的三大風險；聚芯資本管理合夥人陳慧明則認為，台積電有對美國不得不回應的壓力，做此決策後，將帶動半導體鏈重整，建構美、中兩地供應體系。

台積這步棋...籌碼還是束縛

台積電宣布在亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，外國媒體普遍認為，這是美國總統川普的一大勝利，台積電也可望獲得更多籌碼。但隨之而來的是美國政府的束縛，例如限制銷售對象，台積電仍將面對高漲的政治壓力。而路透評論則質疑，台積電的這場投資，「與它的晶圓片一樣薄」。

台積赴美建廠 投資3,600億元

晶圓代工龍頭台積電昨（15）日宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，採用5奈米製程技術，計畫從2021年到2029年，投入120億美元（約合新台幣3,600億元）。這是台積電歷年來金額最大、製程最先進的海外投資案，預計2021年動工、2024年量產。這座新廠規畫月產能2萬片晶圓，可望直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

赴美設五奈米廠 林百里：符合生產效益

對於台積電將赴美設五奈米廠，我國科技大廠董事長表示，從中美貿易戰到新冠肺炎疫情，生產分散化、全球化供應是未來方向，台積電此舉是符合趨勢。

台積電命運 張忠謀神預言

台積電創辦人張忠謀去年在台積電運動會上表示：「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地。」神準的預測了台積電目前的命運。

美中選邊站 台積電仍面臨棘手難題

台積電宣布在亞利桑那州設立五奈米晶圓廠，紐約時報評論，這是美國總統川普的一大勝利，華爾街日報則分析，此舉將可協助台積電遊說川普政府放棄要求對華為出口晶片時，必須先取得許可證的計畫。不過，美國所提供的設廠獎勵或優惠條件，也不會是「白吃的午餐」，半導體業者未來可能面臨許多束縛。

台積電設廠 經部：有助台美關係 蔡總統樂觀其成

針對台積電赴美國設廠相關報導，總統府發言人張惇涵昨天表示，台積電公司是國際知名的跨國企業，會依照其發展需要擘畫經營策略，產業對於任何助益台灣總體發展的規畫，蔡英文總統都樂觀其成，但不會涉入。

台積電赴美設廠 學者：從美中槓桿中取最大利益

台積電昨宣布赴美設廠，牽動中美科技戰的敏感神經。學者指出，美國現階段沒有要求台積電在美中貿易戰選邊站，台積電也沒有放棄中國市場，赴美「象徵性設廠」意義居多，讓台積電可在美中兩國槓桿中得出最大利益。

台積在美設廠／製程、成本 二大隱憂

台積電昨（15）日突然宣布有意在美國亞利桑那州設廠，公告卻凸顯兩大耐人尋味之處。

台積在美設廠／施崇棠：貼近客戶 林百里：必然的事

台積電宣布在美國設廠，華碩董事長施崇棠表示，未來經濟發展將以消費者為中心，未來要做到客製化的話，越貼近客戶將是趨勢；廣達董事長林百里表示，生產標準化、自動化及AI化後，哪邊有效益，就到哪裡生產，台積電在美生產是必然的。

台積電選亞利桑那州設廠 三關鍵原因

台積電選擇亞利桑那州設廠的原因，除了土地取得容易、水電硬體設施完善外，重要工資水準相對便宜，首府鳳凰城更是全美第三大電子工業中心，包括英特爾與IBM均於該州設廠，台積電可就近吸引優秀人才加入，預料如同鴻海赴威斯康辛時州政府給予稅率優惠，台積電於亞利桑那州可獲得優渥工商業優惠稅率條件。

熱門新聞

震撼！台積電正式宣布 赴美投資設廠

獨／稱發傳單申請紓困 一查竟擁逾5百萬股票、股息22萬

終止紓困之亂 國民黨團拋全民發6千振興獎勵金

萬元紓困為何亂？ 馬英九：以人廢言「四不一沒有」

台積電考量三大因素赴美 選定亞利桑那州大有學問

台積電美國設廠 楊應超：若選在鳳凰城會是很好的決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。