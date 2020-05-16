台積電命運 張忠謀神預言

台積電創辦人張忠謀去年在台積電運動會上表示：「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地。」神準的預測了台積電目前的命運。

去年美中貿易戰期間，美國劍指華為，要求美國技術含量高的半導體廠不准出貨，台積電提出證明自身擁有主要技術，且來自美國比例極低。但美方依舊多次明示、暗示台積電赴美設廠，台積電以成本過高為由婉拒。

隨著美中貿易戰升級為科技戰，加上新冠肺炎爆發，讓美國意識到部分關鍵供應鏈過度依賴大陸，已經威脅到國安，因此積極進行供應鏈「去中國化」動作，台積電做為全球半導體龍頭，被迫捲入美中角力的戰場。

雖現階段台積電生產重鎮仍擺在台灣，過去台積電赴大陸設廠，政府非常關心技術是否外流，但若有一天美國把整個台灣半導體產業鏈挖過去，也勢必降低台灣的戰略地位，屆時台灣同樣面臨巨大的國安危機。