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鴻海尾牙曾馨瑩帶小孩上台熱舞 郭董感動泛淚

2019-02-03 15:19聯合新聞網 綜合報導

鴻海集團昨舉辦尾牙，請來蕭敬騰、田馥甄等大咖藝人獻唱，整場尾牙抽出超過5千萬元大獎，郭台銘的夫人及三名子女還上台表演，給他一個大驚喜，讓他感動得眼光泛淚，當場擁吻妻子。

鴻海集團2日在南港展覽館舉行尾牙，夫人曾馨瑩帶著三位小孩上台，穿蓬蓬裙隨著《學貓叫》及韓國知名女團「BlackPink」的音樂《DDU-DU DDU-DU》起舞，還表演打虎，事先不知情的郭台銘先是拿起手機拍攝，感動到眼光泛淚，上台擁吻曾馨瑩。

據《鏡週刊》報導，曾馨瑩站在台上說：「我的老公很辛苦，幾乎都在工作，這次帶著3個小孩上台表演，就是要獻給老公與所有員工。」

郭台銘前往各相關事業單位設立的宣傳攤位慰勞員工辛勞時，受到大批員工簇擁，結束視察行程要離開時，員工突然大喊「選總統」，讓一邊啃著自家農場生產玉米的郭董笑開懷，趕忙舉起另一手，向員工揮手致意。

郭台銘尾牙致詞時豪氣宣布，鴻海集團包含夏普、群創等企業，去年營收突破6兆元，強調今年目標是繼續成長。

郭台名銘還透露，他昨天和美國總統川普通電話，向川普抱怨在美國威斯康辛州難找工人，川普允諾將協助解決，並建議鴻海雇用退伍軍人，川普更向郭董透露，美中貿易戰很快就會達成協議。

夫人曾馨瑩帶著三位小孩上台熱舞，事先不知情的郭台銘感動到眼光泛淚，上台擁吻曾馨瑩...
夫人曾馨瑩帶著三位小孩上台熱舞，事先不知情的郭台銘感動到眼光泛淚，上台擁吻曾馨瑩。 圖／經濟日報提供
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