川普、郭台銘熱線後… 鴻海續推威州投資

鴻海集團昨天舉行歲末嘉年華，圖為舞台上方看板播放去年郭台銘（左三）與川普在白宮座談的畫面。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

美國媒體日前報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫，引起各界關注。美國總統川普一日不僅與鴻海集團總裁郭台銘通話討論，還推文宣布富士康推進威州建廠的「好消息」。

郭董轉述：中美談判將達協議

郭台銘昨天在鴻海舉辦的歲末愛心嘉年華會上也證實，他前晚接到美國總統川普的電話，「川普說中美談判進展很順利，最近會達成協議」；同時川普希望鴻海持續在威斯康辛州投資面板的研發與製造，投入自駕、航太科技應用，也希望年輕人才可以從東、西部回到中西部。

人才難覓 川普允諾全力協助

郭台銘表示，他跟川普說，「您上任以來，威斯康辛州失業率從百分之五至百分之六，降到百分之二點六，也就是說，我根本找不到技術工人，只好自己培訓，還有找美國退伍軍人」。

郭台銘說，美國平均退伍軍人的年紀只有廿八歲，美國5G、創新技術是非常先進，已有威州團隊來台灣受訓，其中有一個是專業的戰鬥機飛行員。川普則承諾盡力協助。

錢進美國「是一個正確決定」

他表示，鴻海希望延攬美國的退伍軍人和年輕人來學習高科技的製造，同時將紀律跟執行力帶到集團裡。

郭台銘強調，美國是全球最大市場，擁有全球最多人才、最高科技、最好的經商環境，在美國投資，對鴻海集團來說是一個正確、且符合未來經濟走勢的決定。

鴻海評估 持續擴大對美投資

鴻海集團總裁郭台銘證實前晚已和美國總統川普通話，將持續推動威州投資計畫。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 鴻海也發出聲明表示，威州投資將按照計畫打造第六代面板廠，同時成為當地高科技先進製造中心及區域創新科技樞紐，近期進行全面系統性評估後，確立威州最適面板技術投資，同時也擴大威州投資範圍，鴻海集團將持續擴大對美國及威州優秀人才的投資。

川普一日在推特轉發美國財經媒體ＣＮＢＣ的新聞，指富士康與白宮談過後，會推進在威州建造工廠。

鴻海澄清：威谷科技園區未變

郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）日前接受路透專訪時稱，美國威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。但鴻海澄清報導，指集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造一點三萬個工作機會的承諾，並未改變；鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。