親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鴻海尾牙話題多
華航機師啟罷工
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

川普、郭台銘熱線後… 鴻海續推威州投資

2019-02-02 23:45聯合報 華盛頓記者張加、記者黃晶琳／綜合報導

鴻海集團昨天舉行歲末嘉年華，圖為舞台上方看板播放去年郭台銘（左三）與川普在白宮座...
鴻海集團昨天舉行歲末嘉年華，圖為舞台上方看板播放去年郭台銘（左三）與川普在白宮座談的畫面。 記者杜建重／攝影
分享

美國媒體日前報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫，引起各界關注。美國總統川普一日不僅與鴻海集團總裁郭台銘通話討論，還推文宣布富士康推進威州建廠的「好消息」。

郭董轉述：中美談判將達協議

郭台銘昨天在鴻海舉辦的歲末愛心嘉年華會上也證實，他前晚接到美國總統川普的電話，「川普說中美談判進展很順利，最近會達成協議」；同時川普希望鴻海持續在威斯康辛州投資面板的研發與製造，投入自駕、航太科技應用，也希望年輕人才可以從東、西部回到中西部。

人才難覓 川普允諾全力協助

郭台銘表示，他跟川普說，「您上任以來，威斯康辛州失業率從百分之五至百分之六，降到百分之二點六，也就是說，我根本找不到技術工人，只好自己培訓，還有找美國退伍軍人」。

郭台銘說，美國平均退伍軍人的年紀只有廿八歲，美國5G、創新技術是非常先進，已有威州團隊來台灣受訓，其中有一個是專業的戰鬥機飛行員。川普則承諾盡力協助。

錢進美國「是一個正確決定」

他表示，鴻海希望延攬美國的退伍軍人和年輕人來學習高科技的製造，同時將紀律跟執行力帶到集團裡。

郭台銘強調，美國是全球最大市場，擁有全球最多人才、最高科技、最好的經商環境，在美國投資，對鴻海集團來說是一個正確、且符合未來經濟走勢的決定。

鴻海評估 持續擴大對美投資

鴻海集團總裁郭台銘證實前晚已和美國總統川普通話，將持續推動威州投資計畫。 記者杜...
鴻海集團總裁郭台銘證實前晚已和美國總統川普通話，將持續推動威州投資計畫。 記者杜建重／攝影
分享
鴻海也發出聲明表示，威州投資將按照計畫打造第六代面板廠，同時成為當地高科技先進製造中心及區域創新科技樞紐，近期進行全面系統性評估後，確立威州最適面板技術投資，同時也擴大威州投資範圍，鴻海集團將持續擴大對美國及威州優秀人才的投資。

川普一日在推特轉發美國財經媒體ＣＮＢＣ的新聞，指富士康與白宮談過後，會推進在威州建造工廠。

鴻海澄清：威谷科技園區未變

郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）日前接受路透專訪時稱，美國威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。但鴻海澄清報導，指集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造一點三萬個工作機會的承諾，並未改變；鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。

川普白宮郭台銘貿易戰威州
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

徵地、搬遷居民…威州迎富士康 已砸59億元

2019-02-02 23:42

川普承諾郭董 協助解決缺工

2019-02-02 23:53

川普致電奏效 富士康威州廠復活 郭台銘訴苦：找不到員工

2019-02-02 15:11

鴻海嘉年華／不景氣找對策 郭董：投資人才、新科技

2019-02-02 13:37

川普、郭台銘通話 富士康威州計畫仍續推動

2019-02-02 13:36

砸59億迎富士康投資 威州政壇鬧內鬨

2019-02-02 13:33

鴻海不畏不景氣 郭台銘：今年目標是一定要成長

2019-02-02 12:12

影／與川普熱線 郭台銘：他透露美中將達協議

2019-02-02 12:01

影／郭董證實與川普通話 承諾投資不變

2019-02-02 11:57

鴻海愛心嘉年華登場 秀5G、8K成果

2019-02-02 09:53

頭洗下去了！威斯康辛為吸引富士康已投入59億元

2019-02-02 09:33

川普與郭台銘通話 富士康回心轉意續投資

2019-02-02 05:01

川普與郭台銘通話後 鴻海改口「富士康會推進威州建廠」

2019-02-02 03:42

郭台銘：川普透露 中美貿易談判進展順利

2019-02-02 11:17

郭董兩招面對不景氣 投資人才與科技、對老掌門有信心

2019-02-02 10:27

張菲自爆持有鴻海股票 看好股價可以上看200元

2019-02-02 10:16

直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌

2019-02-02 10:02

鴻海愛心嘉年華對聯 透露集團新目標

2019-02-02 09:54

鴻海嘉年華對聯曝光 集團攻6兆業績拚人工智慧

2019-02-02 09:52
看更多

熱門文章

不尊重「以核養綠」公投？蘇貞昌：過去政策錯誤

2019-02-02 19:18

直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌

2019-02-02 10:02

張菲自爆持有鴻海股票 看好股價可以上看200元

2019-02-02 10:16

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29

勞保基金單月虧千億？真相是這樣

2019-02-02 12:38

川普與郭台銘通話 富士康回心轉意續投資

2019-02-02 05:01

川普致電奏效 富士康威州廠復活 郭台銘訴苦：找不到員工

2019-02-02 15:11

影／Surprise！郭董三子女大跳「學貓叫」

2019-02-02 19:24

郭台銘證實與川普通話 承諾投資威州面板廠

2019-02-02 10:56

郭董兩招面對不景氣 投資人才與科技、對老掌門有信心

2019-02-02 10:27

機師工會發演練說明 為華航罷工做準備

2019-02-02 20:49

影／與川普熱線 郭台銘：他透露美中將達協議

2019-02-02 12:01

影／郭董證實與川普通話 承諾投資不變

2019-02-02 11:57

鴻海不畏不景氣 郭台銘：今年目標是一定要成長

2019-02-02 12:12

鴻海愛心嘉年華登場 秀5G、8K成果

2019-02-02 09:53

國家隊、樂天國票隊、LINE Bank 三家誰拿得到執照？

2019-02-02 13:34

中華電慶網速三冠王 請用戶喝咖啡

2019-02-02 17:29

砸59億迎富士康投資 威州政壇鬧內鬨

2019-02-02 13:33

影／鴻海營收破6兆 郭董：今年目標一定成長

2019-02-02 12:36

三純網銀隊伍農曆年前完成組隊 年後遞件申請

2019-02-02 13:29

聯準會官員表態偏鴿 BEI指數創去年5月以來新高

2019-02-02 05:58

鴻海嘉年華／不景氣找對策 郭董：投資人才、新科技

2019-02-02 13:37

黃金亮點／豬年金價有轉機

2019-02-02 13:19

郭台銘：川普透露 中美貿易談判進展順利

2019-02-02 11:17

亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

2019-02-02 12:23

產業及家庭類外勞 2月起皆透過網路申辦

2019-02-02 12:35

郭蕫逛攤位 同仁、眷屬大喊選總統

2019-02-02 17:01

鴻海愛心嘉年華對聯 透露集團新目標

2019-02-02 09:54

貿協助攻 水果外銷香港元月成長兩成

2019-02-02 12:41

川普、郭台銘通話 富士康威州計畫仍續推動

2019-02-02 13:36

購屋族看新不看舊 屋齡10年內吃香

2019-02-02 13:19

基礎科學 技術升級關鍵

2019-02-03 00:09

換屋增溫 大坪數不再是毒藥

2019-02-02 13:17

川普承諾郭董 協助解決缺工

2019-02-02 23:53

川普、郭台銘熱線後… 鴻海續推威州投資

2019-02-02 23:45

年後轉職 台灣就業通鍍金工作看這裡

2019-02-02 12:36

春節出遊 金管會提醒國人應買足旅行平安險

2019-02-02 16:49

學術結合產業 競爭力躍進

2019-02-03 00:09

徵地、搬遷居民…威州迎富士康 已砸59億元

2019-02-02 23:42

去年金牛、天蠍愛買房

2019-02-02 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top