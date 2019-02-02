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徵地、搬遷居民…威州迎富士康 已砸59億元

2019-02-02 23:42聯合報 編譯季晶晶／美聯社一日電

位於威斯康辛州密爾瓦基的富士康辦公室。 （新華社）
位於威斯康辛州密爾瓦基的富士康辦公室。 （新華社）
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美國總統川普與鴻海集團董事長郭台銘一日通話後表示，富士康決定繼續推動在美國威斯康辛州投資一百億美元的建廠計畫；但先前投資生變的傳聞，已讓威州民意代表開始互相推卸當初用高額補助和優惠吸引富士康投資的政治責任，因為威州目前已花了一點九億美元（約台幣五十九億元）。

威州眾議院議長佛斯和參議院多數黨領袖費茲傑羅一月卅日發表聯合聲明，捍衛他們當初協助擬定的獎勵投資方案。他們在聲明中宣稱：「在富士康廠區創造工作之前，一塊錢也不會付。獎勵計畫以合約落實為基礎。」

但這段話有誤導之嫌。佛斯和費茲傑羅指的是，如果滿足資本投資和創造工作機會的目標，富士康未來十五年約可獲得廿八點五億美元的補貼和租稅優惠。但富士康去年未滿足創造二百六十個工作的目標，只雇用了一百七十八人，沒享受到價值高達九百五十萬美元的稅務優惠。威州尚未支付任何補貼給富士康。

不過，共和黨領袖沒提的是，威州政府已用其他方式花不少錢配合富士康建廠。

威州二○一七年通過的富士康投資相關立法，同意補助一千五百萬美元給設廠預定地快樂山村（village of Mount Pleasant）。這筆錢已經在二○一七年十一月至二○一八年六月間撥款。

快樂山村和瑞辛郡（Racine County）的官員同意花七點六四億美元吸引富士康設廠，目前為止已經花掉一點九億美元。其中近一點七億美元用在徵收土地和搬遷居民，剩下的二千萬美元用在融資、法務，以及汙水排放和供水基礎設施上。

富士康計畫分三期建廠，需要二千八百七十三英畝（約一千一百六十三公頃）土地，快樂山村已取得百分之八十二左右的用地。

鴻海富士康郭台銘威州
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