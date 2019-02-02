川普致電奏效 富士康威州廠復活 郭台銘訴苦：找不到員工

川普一通電話，富士康威州設廠急轉彎。法新社 分享 facebook

富士康公司日前宣布正重新評估在美國威斯康辛州的百億元面板廠投資計畫，台灣鴻海集團董事長郭台銘對川普總統的承諾面臨跳票；不過，川普總統一通電話，就讓郭台銘改變主意，原本的投資計畫，又急轉彎復活。

郭台銘2日也在台灣鴻海集團一場集會上，主動提起與川普通話，重申集團絕不放棄在威斯康辛州製造，但也向川普說，自川普上任後，經濟改善、失業率大幅下降，因此根本找不到員工；而川普告訴郭，除了公司培養人才外，也可以用美國退伍的軍人，因為他們退休平均年齡只有28歲。

郭台銘說，他在台北時間1日接到川普電話，川普希望鴻海持續投資，包括LCD研發與製造，可應用於自駕與航太科技，同時希望鴻海回到中西部做投資，並給了很高的期待。

川普1日在推特轉發美國財經媒體CNBC的新聞，指富士康與白宮談過後，會推進在威州建造工廠；川普推文表示，「我與郭台銘談話後，富士康威州（計畫）的好消息！」

根據CNBC報導，富士康1日發布聲明指出，在白宮與公司進行富成效的討論，以及川普與郭台銘之間的個人談話之後，富士康會推進計畫建設的6代面板廠，該廠將是「威谷科技園區」的中心；園區既是先進的製造廠，也是該地區的科技創新中心。

富士康還說，期盼持續擴大投資威州與美國人才。不過，這分聲明並未表明園區創造的工作職位類型。

郭台銘特助胡國輝(Louis Woo)日前接受路透專訪時稱，美國威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。

胡國輝對路透表示，鴻海仍在評估有關威斯康辛州的選項，然而在美國生產高階電視螢幕的成本很高，因為當地的勞力薪資相對高昂；鴻海最終在威州約四分之三的就業機會都將是研發與設計，也就是「專業知識」職位，而非藍領的製造工作職位。

鴻海1日再度澄清媒體報導，指集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變；鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。

鴻海並列出未來18個月內，預計建造的設施，包括LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、研究發展中心等；集團仍將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系。