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弟結婚生子 忠仁以醫院為家

2019-02-02 00:18聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

忠仁、忠義是台灣第一對分割成功的胸腹骨盆相連連體嬰。 圖／聯合報系資料照片
忠仁、忠義是台灣第一對分割成功的胸腹骨盆相連連體嬰。 圖／聯合報系資料照片
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忠仁昨清晨因腦幹出血辭世，當年的主治醫師、台大前校長陳維昭猶如兩人的乾爹，對此感到震驚。時間回到一九七九年，當時連體嬰術後存活率相當低，即使手術成功，但存活期恐不到廿年，但兩兄弟卻攜手走過了四十個年頭，樂觀積極，為台灣寫下歷史；弟弟忠義說，「將為哥哥繼續活下去」。

一九七九年九月，全台關注全亞洲第一例三腿坐骨連體嬰張忠仁、張忠義於台大醫院進行的分割手術，手術動用卅六名醫師，刀鉗並舉十二小時，當最後一刀劃下時舉國歡騰，手術執刀醫師之一的陳漢廷，還在攝影機前開心地大喊「感謝天，終於分開了！」

當年醫界保守，台大醫院原先拒絕收治兩兄弟，在飽受社會壓力下，才決定執行分割手術。陳維昭說，當年社會認為忠仁忠義是兩條寶貴的生命，即使手術基金需要一百萬，血液也不足，卻能在短短幾天內募集足夠經費及血液，「手術成功要歸功台灣社會對於人命的尊重。」

陳維昭與兩兄弟的關係密切，就像是兩人的乾爹，幾個月前才與忠仁於台大醫院見面，昨聽聞忠仁辭世的消息感到震驚。

陳維昭說，忠仁近年的身體狀況並無太大狀況，推測可能是演講場次多，過於疲累所致，若沒有這次意外，忠仁的壽命應與一般人無異。

同為醫療團隊成員的台大醫學院特聘教授賴鴻緒也同感驚訝，自從忠義結婚後，忠仁幾乎以台大醫院為家，常在院內看見他的身影，賴曾問他「會不會寂寞？」忠仁笑說「怎麼會，當阿伯很好啊！」

賴鴻緒說，兩兄弟熱愛生命，當年分割手術後推估兩人最多存活廿年，兩人積極對抗病痛，如脊椎側彎、長年的骨頭發炎疼痛、腸沾黏、排泄問題等，即使疾病的痛楚苦不堪言，兩人從未想過要放棄，永遠都是積極尋求解方。

台大醫院手術陳維昭
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