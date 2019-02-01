張忠仁病逝 張忠義：要代替哥哥活下去

2019-02-01 14:11 中央社 台北1日電



忠仁（左）、忠義開刀滿30周年的慶祝會。 聯合報系資料照 分享 facebook 台灣最知名的連體嬰之一張忠仁病逝，他的弟弟張忠義今天說，要代替張忠仁繼續活下去。前台大校長陳維昭說，張忠仁近年熱心公益，參與演說分享生命故事，可能是太勞累才倒下。

張忠義、張忠仁2018年曾接受媒體專訪，媒體寫道，張忠仁曾說，「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任。」張忠義也說，「哥哥就是我的分身。一個人不在，那另外一個人，會把另一個人留下的事情給照顧好。」

張忠義中午接受電話訪問時表示，「會代替哥哥繼續活下去」，這樣的意念不會改變。

張忠仁和張忠義出生時胸部以下相連，兩人共用一個骨盆、3隻腳、2付脊髓骨、各有食道、胃、小腸及兩個腎臟、兩個膀胱，但在小腸後端合成一條，沒有肛門，並有先天的巨結腸症。

在手術後，兩兄弟都有半個骨盆、一隻腳、半個大腸、一個膀胱、一個正常的腎臟及較小的腎臟，都用人工肛門排便，各有一個睪丸。

張忠仁、張忠義當時分割手術的醫療召集人、前台大校長陳維昭受訪時表示，幾個月前曾跟張忠仁碰面，因今年是兩兄弟分割40週年，本來想辦慶祝活動，感謝社會各界持續的關心。但突傳張忠仁病逝的消息，「讓人意料不到」。

陳維昭表示，張忠仁過去健康狀況並無大礙，只是骨頭常會發炎、引起疼痛，還有排尿的問題，會看骨科、泌尿科。最近有說他常頭痛，但神經學檢查並沒有發現異狀，沒想到突然發生腦幹出血的事情。

兩兄弟的分割手術在當年轟動全國，陳維昭說，當時台大醫院曾一度不願執行分割手術，但社會各界很熱心，除給予捐款，也挽袖捐血，提供的資源遠遠超過兩兄弟所需，社會各界給他們的關愛是支持他們活下去的關鍵。

陳維昭說，當時評估認為，手術成功大概可讓他們倆兄弟活到20歲，但現在看來，「如果沒有突發事件，他們就跟一般人差不多」。

陳維昭也說，忠仁忠義的故事展現了台灣社會對人生命的尊重和關懷，張忠仁也非常熱心公益，每年到處演講，連離島、國外都去，參與數百場，希望把自己的生命故事傳達給更多人，感謝社會曾對他的付出。此次會傳出憾事，可能就跟他太努力、盡力，而把身體累壞有關。