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連體嬰哥哥忠仁去世 分割40年攝影展成遺憾

2019-02-01 13:25中央社 台北1日電

台灣第一對成功分割的連體嬰哥哥張忠仁，1月31日下午被發現在輪椅上抽搐不止，送台...
台灣第一對成功分割的連體嬰哥哥張忠仁，1月31日下午被發現在輪椅上抽搐不止，送台大醫院急救，1日清晨仍因腦幹出血不治，還未辦成的分割40年攝影展也成了永恆缺憾。圖為當年張忠仁、張忠義兄弟成功分割後，由護理師推出恢復室。（檔案照片） 中央社
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台灣第一對成功分割的連體嬰哥哥張忠仁，昨天下午被發現在輪椅上抽搐不止，送台大醫院急救仍因腦幹出血不治，還未辦成的分割40年攝影展也成了永恆缺憾。

台北市環保局副局長盧世昌表示，張忠仁昨天下午約5時50分左右被發現倒在輪椅上抽搐，送往台大醫院急救，仍因腦幹出血於今天凌晨去世。

張忠仁民國87年進入北市環保局直屬清潔隊服務，屬約僱人員，中間曾離職過幾年。盧世昌表示，環保局長劉銘龍已於早上前往弔唁，而張忠仁的身後事會依照公務人員撫卹法辦理，環保局會全力協助。

北市環保局直屬清潔隊長吳鎮豪指出，張忠仁負責內勤工作，跟同事相處融洽，是個樂觀開朗的人，個性也健談，很多人喜歡跟他聊天。

「下午還有說有笑的，怎麼晚上就變成這個樣子」，吳鎮豪感嘆，事發前的下午一切如常，張忠仁還跟弟弟張忠義講過電話，沒想到才過幾個小時就出事，環保局同仁都震驚不捨。

忠仁忠義兄弟的連體嬰分割手術當年是在台大醫院進行，吳鎮豪說，張忠仁常常提起台大醫院對他們兄弟倆的恩情，今年又是他們分割的40週年，「忠仁原本想辦個攝影展，還邀我去」，豈料事與願違。

張忠仁的臉書湧入朋友致哀的貼文，願他離苦得樂、一路好走。而他最新的一篇貼文則是去年12月發的生日文，表示2019年是圓夢的起步，想挑戰更多事情讓人生不後悔，也表示「明年是我跟忠義分割40年，可以再整理一些活動跟朋友分享」，但心願還沒實現，兄弟倆就天人永隔。

連體嬰

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