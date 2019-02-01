連體嬰兄忠仁過世 弟忠義感謝關心

2019-02-01 12:31 中央社 台北1日電



張忠仁，、張忠義兄弟是亞洲第一例接受分割手術重獲新生的連體嬰。張忠仁今天傳出病逝的消息。張忠義受訪時證實此事，也謝謝關心。

張忠義上午受訪證實哥哥死訊，但因忙於後事，不便多說，謝謝關心。

曾參與忠仁忠義分割手術的換肝權威李伯皇上午受訪表示，忠仁、忠義兄弟一直很樂觀，且有高度求生意志，常在醫院看到他們，都會互相打招呼。相信醫療團隊跟台灣社會的關注給予他們兄弟很大的力量。

廣播主持人陳凱倫今天透過社群line貼文表示，忠仁1月31日突然在公司昏倒，今天清晨4時多突發腦幹出血過世，享年42歲。

忠仁、忠義是從小就活在鎂光燈下，他們是相當少見的「坐骨連體嬰」，上半身各自分開，各有獨立完整的頭部、胸、心臟、肺、肝和雙手，下半身則是共同一個肚臍、一個骨盤、三隻腳。

生出連體嬰兄弟，對他們的媽媽是一大打擊。根據過去媒體報導，忠仁、忠義的母親在分娩後，就將他們棄養在醫院。台中中山醫學院附設醫院接手照顧，但因連體嬰分割是一個大挑戰，又轉送到台大醫院。

忠仁、忠義兄弟對當時醫界也是一顆震撼彈，對於要不要執行分割手術意見紛紛。根據評估，若不做分割手術，兄弟倆可能活不過5歲，若做了手術，可能也活不過20歲。

台大醫院在幾經考量下及社會關心下，決定執行分割手術。在1979年9月10日，台大醫院等醫療團隊出動約40名醫護，連續12小時手術，且全程電視轉播，手術最終順利完成，兄弟倆術後評估也良好，以一人一腳的姿態擺脫死神的糾纏。

在當時，美、英、法國也執行過連體嬰分割手術，美國的案例2人都存活、英國是1死1活，法國則是2死。台灣是世界第4例，但也是第一例男性坐骨相連成功分割案例，也是亞洲首例。

兩人的手術醫療召集人、前台大校長陳維昭在2014年參加忠義婚禮時曾受訪表示，當時醫療團隊共分4個小組，按手術不同階段輪流上場，從腸胃、肝臟、泌尿系統到骨頭，最後是「重建」。有外科、泌尿科、骨科等10個主治醫師參與，甚至還有日本、德國的專家參與。