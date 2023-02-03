補班日不憂鬱！命理師傳授168元硬幣催財秘招 2吉時看這裡

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聯合新聞網／ 綜合報導
過年期間，大家都希望能求得好財運，有命理師就教大家在「立春」這一天如何煮財水。 示意圖／ingimage
過年期間，大家都希望能求得好財運，有命理師就教大家在「立春」這一天如何煮財水。 示意圖／ingimage

新的一年，大家都希望能夠有好財運，明天（2月4日）是補班日，也是節氣中的「立春」，這一天更是催財運的好時機，命理師湯鎮瑋就在臉書教大家如何煮財水開運，讓大家兔年財源廣進。

湯鎮瑋表示，立春這天的吉時落在上午11點到下午15點、晚上19點到23點，然後將總數168元的硬幣洗刷乾淨，在吉日吉時放入八分滿的水中煮滾，水滾後再多煮個1-3分鐘，接著再將煮沸的財水拿到財方正南方，「可以客廳為主，讓蒸氣薰散後，靜放1個小時以上」。

等財水冷卻後，裝入不限材質、有加蓋的容器中，也不限裝幾瓶，裝好後再用紅紙寫上「立春財水」及「自己的姓名」貼在瓶身，而168元錢幣則可以放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。最後再將裝入容器的財水放在大門後地上或櫃子內、明財位、收銀台、保險櫃等地方，或流年南方、北財位。

湯鎮瑋提醒財水不能拿來飲用，也要小心滾燙熱水，而去年（2022）的財水倒入家中盆栽，或廚房水糟、流水盆、魚缸就可以了。

春節 兔年

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