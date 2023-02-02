元宵節求財轉運有撇步 唯獨1大忌絕對不要犯

周日（5日）是農曆正月十五元宵節，民俗專家廖大乙表示，正月元宵節是癸卯兔年首個月圓夜，也是天官賜福日「上元節」，是求轉運、補財庫的好時機，更提醒1禁忌「不要剪髮」，因「髮」音似「發」，剪髮恐致各方面運勢被剪掉破滅。

廖大乙指出，台語俗諺「雙春加一閏，不是好年冬」，而今年不僅「雙立春」又逢「水兔（黑兔）」當值，「黑兔雙春閏二月」要特別注意，尤其2個春，「春」字拆開為三、八、日，得留心言行，不然恐招來三八的爛桃花或豬隊友影響運勢。

民眾除了平時為人處事要正心正念、腳踏實地，也能把握重要民俗日為自己開運招財，像本周日是元宵節，是癸卯兔年第1個月圓夜，也是天官大帝誕辰日「上元節」，是天官賜福的日子，民眾想要求轉運、補財庫可得好好把握元宵節當天。

廖大乙說，依傳統習俗，元宵節當天要吃湯圓，想求貴人、好姻緣，可以吃紅色湯圓；求財運，可吃白色湯圓。若沒有準備湯圓，也能以春節時的傳統零食「生仁糖」代替，而「生仁糖」本身裡外就有紅、白2色，與吃湯圓一樣具圓滿寓意。

而元宵節求財也有撇步，向天官大帝祝壽祭拜，除了用香蕉、梨、鳳梨（旺來）、蘋果等有招好運寓意的水果供品，並準備裝有168、888或1800元的紅包放在供桌上一起拜，拜的時候誠心祈求神明添福賜財。拜完將紅包收好，可隨身攜帶或放在住家、辦公場域「財位」，為自己招財納福，招來一路發、發發發等好運。

廖大乙也提醒，元宵節的1大禁忌就是「剪頭髮」，「髮」與「發」在國台語發音相似，在最適合補運招財的日子剪髮，等同剪去財運、福氣、姻緣等，恐致各方面運勢被剪掉破滅，建議民眾若要剪髮，可提前或延後，元宵當天能不剪就別剪。