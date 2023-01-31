強運妹刮刮樂「0敗績」每刮必中5千 網見幸運數字哭了：我不會上當

過年總會想買幾張彩券或刮刮樂試手氣，但不是每個人都有中獎的好運，不過一名被財神眷顧的女網友就分享過年期間「只刮4次卻次次中5千」的超狂戰績，讓人看了相當羨慕。

這名女網友在Dcard發文分享「覺得年假的運氣真的太扯了，所以來分享一下」，她表示開刮前都習慣去拜神求偏財運，未料她似乎真的受到財神眷顧，刮4次竟每次都中5千元，包含2千元的2000萬超級紅包、500元的五路財神、500元黃金大連線，最後一張更是只要200元的恭喜發財，合計獎金2萬元入袋。

不過，強運的她也解釋，刮獎4次裡面只有1次是屬於她自己的，其他都是替親朋好友選號或合資購買才中獎的，事後也拿到獎金分紅，讓她爽喊「之後也會去廟裡面捐款，感謝神明賜的好運！」

網友們一聽原PO好運連發不禁稱羨，喊話「200元中5千太強了！吸吸吸～」、「有C有機會」、「今年的運氣都用在這了」、「跟我一個從沒買過刮刮樂的親戚小孩一樣，新手運真的很可怕，通通1張搞定」，原PO男友更現身留言區笑虧「有一個這樣運氣爆棚的女朋友，肯定是我前世都狂拜拜的結果」。

更有眼尖網友發現原PO多次選擇「幸運號碼12號」刮中大獎，紛紛笑回「我花2千跟妳買同一個號碼，我怎麼1毛都沒中？」、「五路財神不會中的都被我刮掉了吧」、「我是不會再刮的，我才不會上當」。