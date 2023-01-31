強運妹刮刮樂「0敗績」每刮必中5千 網見幸運數字哭了：我不會上當
過年總會想買幾張彩券或刮刮樂試手氣，但不是每個人都有中獎的好運，不過一名被財神眷顧的女網友就分享過年期間「只刮4次卻次次中5千」的超狂戰績，讓人看了相當羨慕。
這名女網友在Dcard發文分享「覺得年假的運氣真的太扯了，所以來分享一下」，她表示開刮前都習慣去拜神求偏財運，未料她似乎真的受到財神眷顧，刮4次竟每次都中5千元，包含2千元的2000萬超級紅包、500元的五路財神、500元黃金大連線，最後一張更是只要200元的恭喜發財，合計獎金2萬元入袋。
不過，強運的她也解釋，刮獎4次裡面只有1次是屬於她自己的，其他都是替親朋好友選號或合資購買才中獎的，事後也拿到獎金分紅，讓她爽喊「之後也會去廟裡面捐款，感謝神明賜的好運！」
網友們一聽原PO好運連發不禁稱羨，喊話「200元中5千太強了！吸吸吸～」、「有C有機會」、「今年的運氣都用在這了」、「跟我一個從沒買過刮刮樂的親戚小孩一樣，新手運真的很可怕，通通1張搞定」，原PO男友更現身留言區笑虧「有一個這樣運氣爆棚的女朋友，肯定是我前世都狂拜拜的結果」。
更有眼尖網友發現原PO多次選擇「幸運號碼12號」刮中大獎，紛紛笑回「我花2千跟妳買同一個號碼，我怎麼1毛都沒中？」、「五路財神不會中的都被我刮掉了吧」、「我是不會再刮的，我才不會上當」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言