盤點長大過年不再團圓的十大原因！冠軍讓女兒心酸酸

今年過年你與家人團聚了嗎？

相較去（2022）年台灣疫情持續拉警報，今（2023）年國內開始逐漸解封，不僅國人引頸期盼的「室內脱口罩」政策指日可待，農曆新年長達10天假期，許多民眾也都提早訂好車票、開車返鄉，把握與家人天倫之樂的美好時光；隨著我們年紀增長，越來越多人發現因為工作、經濟壓力等因素，長大過年比較難再像從前一樣團聚圍爐。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，快速盤點長大過年較難團圓的十大原因，一起來看看你中了哪幾項吧！

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No.10 長輩過世老家消失

小時候總是期待拿到長輩紅包，感受過年過節時的氛圍，不過隨著長大成人，爺爺奶奶的年齡也逐漸增長，農曆新年回到老家時，往往會發現早已物是人非，長輩離開人世也讓親人感嘆返鄉團聚的初衷不在，老家消失更是讓春節假期較難團圓。



一名網友曾在臉書《匿名2公社》社團分享與嫂嫂的對話，原PO表示自己的父母已經過世，所以不會回家過年，沒想到嫂嫂聽完直接清出一間房間，並暖心向原PO回應「哥哥嫂嫂在哪裡，你的家就在哪裡」，讓網友紛紛大讚「有這樣的大嫂，真的很幸福」、「這嫂嫂好感動唷！相信你也是很好的小姑」。

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No.9 家庭不和睦沒溫暖

每個人都出生在不同型態的家庭，其中有部分的人因為爺爺奶奶重男輕女、爸媽鬧離婚、兄弟姐妹容易吵架爭執，或是妯娌、連襟之間相處不愉快導致家族感情失和，甚至還為此傷透腦筋；為了避免和家人鬧翻，有些人也會考慮在家簡單過年取代返鄉圍爐。

一名大二女學生在Dcard親子版分享「爸媽重男輕女，真的好不想回家過年」，透露小時候便當的雞腿和玩具通通都是弟弟的，未來想當律師、醫生還會被父母勸阻「女生學歷這麼好有什麼用，以後都是要嫁人的」，甚至過年不回家還要包紅包給弟弟，讓其他網友心疼表示「好心疼你啊」、「這種傳統觀念到底什麼時候才能消失！」

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No.8 國外唸書求學工作

為求人生職涯規劃發展，如果身上存有一桶金，也有人會選擇遠赴海外求學唸書，畢業後在當地找到一份好工作、增加職場競爭力，但每個國家習俗、假期略有差異，為了省下來回奔波的時間與交通費，海外遊子多半會選擇留在國外過年。

有網友就曾好奇「大家在國外都怎麼過年？」，多數留學生表示還是會選擇和好友聚餐，「跟幾個好朋友做菜、吃年夜飯」、「叫外送+跟家人視訊，或是跟朋友在家聚餐」，也有網友解答「自己吃火鍋吧」、「直接不過，入境隨俗過聖誕而已～外加期中一堆考卷報告，也沒時間去過」、「真的要有年味只能去中國城」。

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No.7 婆媳關係劍拔弩張

「婆媳關係」一直以來都是過年時會遇到的問題，當媳婦的價值觀與婆婆、公公不相吻合時，就會產生家庭衝突，這時身為兒子的人可能陷入夾心餅乾的狀態，若是站在丈夫的立場說話就會被母親認為「娶了媳婦忘了媽媽」，倘若幫母親說話又會被妻子質疑偏袒自家人，讓眾多人夫此時都會仰天大嘆「到底該怎麼辦？」

日前有鄉民就在PTT上表示「7年級中後段以後的婚姻，應該沒有以前那種婆媳惡鬥了吧？」文章曝光後引發網友熱烈迴響，「很多吧！隨便爬文都一堆」、「婆媳問題都是生了小孩開始的，沒生小孩前，我跟婆婆還會手牽手看電視呢！生完小孩後，我婆婆氣到都離婚了呢！」、「生完孩子再說沒有啦」。



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No.6 返鄉車票一票難求

每逢過年返鄉總是會上演搶票大戰，不論是台鐵、高鐵還是客運總是在開賣時搶購一空，特別是住在台灣東部地區的居民通常都要舟車勞頓才能返鄉，如果改成開車回家也會面臨國道塞車的窘境，長期下來也有部分網友因為車票太難搶、塞車塞不停等原因選擇春節不返鄉與家人團聚。



有熱心鄉民近日在PTT開設「2023春節台鐵東部幹線暨高鐵搶票大戰」，提供返鄉旅客搶票秘訣，不少網友實際操作後也表示「最順的一次，隨便買便有」、「台鐵搞定，高鐵轉圈圈」、「高鐵轉了兩分鐘後進入訂票，很順按一按就結束了（咦？」、「高鐵網頁很快就訂到了，但APP整個就是忙碌中」。

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No.5 難得放假不想社交

無論你是否有「社交恐懼症」，在過年好幾天的漫長連假，還是會想要給平時忙碌的自己喘氣的空間，無論是追劇、看書、補眠，還是一個人來個說走就走的旅行，都能讓疲憊的身心靈獲得重生，許多人更是為此傾向春節一個人好好休息。

一名網友發問「一個人過年怎麼過」，說明只有自己在春節在家，有人就分享願望清單，「睡好睡滿」、「睡覺、運動、做家事、看書」、「擼貓擼到爽」，也有任羨慕表示「這是炫耀文，可以一個人在家耍廢9天」、「一個人過年也太爽...各種羨慕嫉妒」、「一個人總比被逼著跟一堆不熟的親戚一起吃飯好，而且還好太多」。

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No.4 確診隔離避免感染

自COVID-19疫情爆發以來，台灣民眾因為配合自發性佩戴口罩、保持社交距離及接種疫苗等措施，大幅降低確診及染疫後重症情況，今年雖然疫情逐漸趨緩，不過每日指揮中心公佈確診人數仍超過萬人，在過年期間也有不少國人因確診居家隔離，導致無法返鄉團圓。

有網友就表示原本以為自己是「天選之人」，沒想到在春節連假第一天快篩時就發現自己確診，「原本的計畫都被打亂，真的不能過年前出去玩」，讓網友也留言安慰「過年中有夠慘」、「悲傷過年」、「拍拍，我是最後一個工作天確診」、「我昨天確診，只能留在台北一個人過年QQ」。

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No.3 親戚狂催婚愛比較

眾人過年期間不再快樂的理由，還有「親戚狂催婚、愛比較」！唸書時回到老家總被姑姑嬸嬸、叔叔舅舅追問「將來要考哪裡？」、「學測考幾分？」，畢業出社會後又問你「薪水領多少？」、「交男／女友了沒？」，好不容易找到好對象仍被逼問「什麼時候要結婚？」、「要給爸媽抱孫了嗎？」，三段式轟炸讓不少人坦言不願返鄉圍爐。



有鄉民在PTT上發問「真的有人長大後還喜歡過年的嗎？」，其他網友對此也深感共鳴，「沒有親戚來亂的話會喜歡」、「親戚很愛一直狂問的話我大概也會討厭」、「能放家在家耍廢當然喜歡，只要沒人問我什麼時候才要結婚」。

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No.2 過年上班打工賺錢

過年不回家圍爐的理由中，「過年上班打工賺錢」也榜上有名！因《勞動基準法》明文規定國定假日出勤可領雙倍薪資，讓不少人原意為了薪水選擇在除夕、春節假期上班，不過像是警察、消防人員、醫護人員、媒體從業人員等，就算想返鄉與家人圍爐，仍必須堅守崗位，也讓外界紛紛感謝這些人的辛勞。



新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉也特別在臉書分享，「過年醫護還要上班真的很辛苦，但很多護理師仍然不怕累，因為過年，尤其年前除夕，當媳婦比上班還累」，讓許多醫護人員笑稱，「除夕蠻多已婚婦女搶值班，尤其大小夜班」、「這是不能戳破的秘密」、「完全同意...過年真的很恐怖，我已經在廚房半天了」。

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No.1 習俗規定初二返家

自古以來「初二回娘家」成為華人過年時的傳統，出嫁的女兒若是在大年初一就回「後頭厝」，甚至會被認為是「吃窮娘家」，為娘家帶來厄運，對婆家來說也是非常不敬的行為；但現今隨著社會與時代改變，除了有網友認為不必恪守舊規，也有人認為就算嫁為人妻，也不該限制女兒、媳婦該何時返家。



有女網友就曾好奇大家對「初二才能回娘家」的看法，許多網友也回應「我都跟我老公說，我除夕就要回去」、「我都跟我老婆說，過年妳回妳家，我回我家過就好」、「時代在進步，思想也要跟上啊」、「個人覺得想回娘家就回去，如果連回娘家都要看人臉色，不懂結婚還有什麼意義？又不是賣身契」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月30日至2023年01月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年不再團圓原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統