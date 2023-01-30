連13張全中獎！她曝刮刮樂「選這數字」不虧錢 網認：真的會中

過年期間不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，力拚一夕致富，但究竟該怎麼選比較容易中獎呢？近日一名女網友大方分享「刮刮樂不再虧錢的方法」，透露自己買了13張刮刮樂，結果全數中獎，讓她又驚又喜。

該名女網友在《Dcard》發文表示，自己以往買刮刮樂中的機率慘兮兮，於是今年換個方式買刮刮樂，「除了第一張是買47號以外，剩下就都買尾數17，看看會不會比較幸運」。

原PO一共買了13張刮刮樂，結果全部刮中，中獎金額小至100元、大至5000元都有，「總共花了一萬，回一萬四，見好就收，明年過年再玩」，小賺4000元的結果也讓原PO好奇問道「大家有只買某個數字都賺的經驗嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「今年第一張買17直接摃龜」、「我也是買17號，1000中1000」、「尾數017這個我認證，我上禮拜買的時候，觀察了板上買1000塊的人右上角的尾號是什麼，做了一點統計，017最多人買，所以我真的照著買也中了2000」、「只是前一陣子在賣看的經驗，的確16、17滿容易中的」；此外，還有網友表示，「真正100%不會虧錢的方法是不要買」、「不虧錢還是別刮比較好，看一堆花幾百萬都只有賠的就知道」。

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