連假爽放完10天…本周開工要苦6天 鄉民見「2023年補班地獄」哭了

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聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾利用農曆春節10天連假出國旅遊。記者葉信菉／攝影
許多民眾利用農曆春節10天連假出國旅遊。記者葉信菉／攝影

長達10天的春節連假終於結束，許多人趁此長假出遊踏青、好好放鬆，但也有人不滿放10天假太長了！原來「彈性放假連成10天長假」後需要再補班2天，有名網友算了一算發現「2023年需要週六補班的天數高達6天」，以才剛結束的春節連假舉例來說，本周就要補班、連上6天，讓他不禁感嘆「既然是彈性放假就要『更有彈性一點』」，期望政府單位能讓民眾自行決定是否要連續休假。

這名網友在PTT發文坦言，這次年假連續放了10天，即便放得很爽但之後需要補班5次，除了年假要補班之外，3、5、9月還各有一次（補班），「個人認為政府單位可能要考慮一下，既然是彈性補班，就最好真的彈性一點，不要遇到週二或週四就一定硬要連成4天」。

他認為公司行號也能自行決定連假計畫是否要跟進政府安排，也建議公司事先進行調查，「想放連假的人就安排週六補班，不放連假的人遇週六就不補班，分成兩班制」，原PO坦言明明有這麼多種方式可以讓員工自行安排連假怎麼放，「一年補6次班真的太多了，希望以後可以真正有彈性一點」。

不少人聽了紛紛贊同原PO，「根本沒必要彈性放假，要連假的都自己請假了」、「雖然我們也是直接放，但過年假硬休也覺得大可不必」、「有沒有人要連署不要再這樣補班？好累～」、「有些勞工還是想賺錢啊」、「把砍掉的假補回來啊！」「直接放假比較爽快，公司去年有這樣（不彈性放假也不補班），但今年有6天補班，根本無法消化掉」、「通通給我們多放一天是會怎樣？」

但也有人認為「有些公司完全不補班的」、「本來就有規定要彈性上班啊，問題一直都是小年夜要休，外商都不會補」、「要調整的話就是勞基法要休吧？不然感覺會有加班費爭議」、「老實說台灣放的假算多，只是過於集中在上半年，只是隔壁日本更多就是」、「反正週六補班日，股市又不開盤」。

依照行政院公布2023年連假行事曆，今年可連休3天以上的假期共有8次以上，但仍有6個週六需要補班，以下為2023年連假休假公告：

元旦（開國紀念日）：12/31（六）、1/1（日）、1/2（一），連休3天。

農曆春節：1/20（五）至1/29（日），連休10天，需補班2天

228紀念日：2/25（六）至2/28（二），連休4天，需補班1天

兒童節及清明節：4/1 (六)至4/5 (三)，連休5天，需補班1天

五一勞動節：4/29（六）、4/30（日）、5/1（一），連休3天，只限於適用勞基法的勞工朋友才能放假。

端午節：6/22（四）至6/25（日），連休4天，需補班1天

中秋節：9/29（五）至10/1（日），連休3天。

國慶日：10/7（六）至10/10（二），連休4天，需補班1天

2023年辦公行事曆。圖／取自行政院人事行政總處
2023年辦公行事曆。圖／取自行政院人事行政總處

春節 兔年 補班日 連假

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