年假放10天太久？他列5缺點轟「這一項」痛苦 另一派反讚優點多

今年春節10天連假即將結束，是有紀錄以來的「最長年假」，有網友抱怨放10天假有5大缺點，貼文引起大批網友熱議。

該名網友在PTT WomenTalk板發文，列出10天年假的5個缺點，首先是要「補班2天」，再來是事情卡很久不能辦「我年前去訂了手機，要年後才能拿...」，塞車時段似乎也較難預測「這種放假法，可能每天都有出遊車潮」、小吃餐飲的開店時間也不一定、開工後回崗位會工作爆量，原Po表示自己不喜歡這種放假法，比較喜歡平均一點的休假。

文章曝光後，鄉民意見分兩派紛紛留言「沒有人討厭放假，但為了放連假補班真的大可不必」、「補班之外，大概就是雙倍的收假痛苦值」、「沒要出國放那麼多天根本沒比較爽」、「現在放假都人，一點都不想出門」、「今年6個補班啊，很痛苦」。

另一派則認為「相不相信，如果年假短一點，一定又會有人罵年假那麼短，大家都擠在那幾天出門，如果年假長一點，就可以分散車潮等等」、「年假十天很爽，很冷可以在家一直睡覺」、「這種放法不錯，不用全部擠在除夕回家」、「總比放一半回去上班好」、「放10天，真的可以讓平常少回老家的學生或家庭多回去幾天，塞車的問題如果只有放6天年假會更慘」、「是有多奴…放假也不開心」、「放長假才比較能安排行程吧」。

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