過年做這10件事才有「儀式感」！刮刮樂哪次不買

過年這樣不無聊！

由於現在交通、科技便捷，每當農曆春節長假，民眾不是飛出國遊玩就是到各地度假，就算回到家，也容易沉迷在手機網路世界，少了與家人長輩互動的機會。許多人感嘆，「年味」一年比一年淡。2023年假共有10天，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議的10大過年玩樂行程，不用花大錢、舟車勞頓，也能享受滿滿過年氣氛。







10、玩桌遊（大富翁、UNO…）

過年時總會和每年只見一、兩次的親戚、朋友相聚，是難得的家庭時光，因此可以藉著桌遊幫助破冰、彼此交流，拉近家人之間的距離。momo購物網表示，根據消費觀察，寓教於樂的桌遊是家中有小孩的熱門選擇；帶點刺激、益智的遊戲方式深受大、小朋友歡迎。「過年在家可以多玩互動型桌遊，多陪伴多互動」、「大富翁人越多越熱鬧」。

延伸閱讀：一級玩家會笑你！沒玩過這5款經典推薦桌遊～別說你會玩桌遊欸！

image source: pexels

9、DIY活動

平時沒有太多閒暇時間可以親自動手做東西，因此可以利用過年，與家人一起做蛋糕、做手工藝、剪窗花等，其中窗花與立春這個節令相當契合，用剪紙來表達慶賀春來人間的歡樂心情，也代表著幸福、吉祥、喜慶之意。「想說快過年了，要送一個別人絕對無法模仿的禮物，上網訂購香囊DIY」、「手作DIY太有趣了」、「今年的花藝盆DIY很應景」。

延伸閱讀：網友瘋搶拍美照打卡！全台10大最期待「新興觀光工廠」 第一名門票光速秒殺

image source: freepik

8、玩撲克牌

闔家歡聚的時刻適合多人一起玩撲克牌遊戲「小賭怡情」，既可以閒話家常又可競技聯絡感情。「過年穿新衣打牌才會贏」、「回家跟家人相聚一起打撲克牌，一起圍爐吃飯已經是最大的喜悅了」、「四處跑同學家趕局，玩骰子或撿紅點，夜市偶爾會有攤子賭魚蝦蟹或猜大小，那時的春節真是精采豐富」。

延伸閱讀：神秘「雞鴨塊」？摩斯加腿肉？麥當勞形狀？4大速食店「雞塊冷知識」精彩特搜整理

image source: pexels

7、泡溫泉

春節10天連假可計劃來趟溫泉之旅，許多飯店都趁機推出溫泉專案，有溫泉飯店表示，這次過年有十天連假，所以除了前幾天到初三之前是客滿的狀態之外，後面時間其實也都有七成以上住房率。」網友說，「我家整個過年的唯一行程就只有去泡湯，其他時間都窩在家躲雨，超宅」、「春節來這裡泡湯賞景真的是一大享受」、「今年過年期間，我已經泡三次溫泉了哈哈哈」。

延伸閱讀：文大首創大學溫泉旅宿！花百元即享飯店式管理與泡湯

6、打麻將

過年家人團聚的必備娛樂之一就是打麻將，不僅能活絡親友氣氛，還可小試手氣。有些人更特別在意牌桌禁忌，像是拍背拍肩、連莊時離開座位等。「努力完本週， 一定要跟家人好好打麻將， 然後在家做做料理， 並且看幾場NBA轉播」、「我往年如果在春節期間打麻將，贏錢都是穿黑色，連內褲都黑色的那種」。

延伸閱讀：「麻將最大黨」將發動老人打牌除罪公投！舉辦「公益麻將大賽」盼洗脫汙名

image source: pexels

5、放炮（沖天炮、仙女棒…）

民間傳說鞭炮、桃符、春聯等物是用來驅除邪魔鬼怪、年獸，流傳至今，每到過年有些家庭還是會習慣燃放鞭炮或是玩其他爆竹，例如仙女棒、手榴彈、水鴛鴦、飛碟砲等。「雖然過年12點放鞭炮是有點吵，但一年也才這麼一次，每次都一堆人在抱怨」、「大年初一凌晨12點，放鞭炮、拜祖先、給媽媽姪兒紅包，全家聚在一起吃元寶（水餃）」。

延伸閱讀：為什麼要過年、走春？「春節」由來竟跟袁世凱有關係

image source: pexels

4、逛春節市集

近3年受疫情影響，許多地方的年貨大街、春節市集都暫停舉辦，即便有營業，民眾仍擔心染疫風險不願意前往。今年熱鬧回歸、人潮也回流，像是台北迪化街商圈的業者表示，今年不管業績或是人潮都增加1倍左右。「本來就該有年貨大街了，這幾年新竹有夠死氣沉沉的」、「喜歡張燈結彩，摩肩擦踵的感覺這才是過年，現在逛街看到烏魚子就想起爸爸」。

延伸閱讀：迪化年貨大街買果乾被當冤大頭！回家秤重驚覺數字不對：被呼嚨

image source: pexels

3、看綜藝節目/追劇

過年期間許多電視台都會輪播新春特別節目，過年可以待在家與家人圍在電視機前，共享天倫之樂，或是把平時沒時間看的劇一口氣追完。「過年不只要看周星馳，還要甄嬛馬拉松啊」、「期待過年追劇」、「過年決定關在家裡追劇，哪裡都不去」、「過年期間在看了很多之前想看但是沒看過的電影，還有看了電視台的特別節目，聽聽廣播電台就這樣子」。

延伸閱讀：神回顧／過年放假刷起來！網友認證最夯2022台劇 片單快收藏

image source: pexels

2、買福袋、樂透、刮刮樂

玩樂透、刮刮樂絕對是新年期間不能缺少的全民運動，許多人都會趁著新年新氣象試試手氣，也求個好彩頭，盼能刮中大獎過個好年。「本人習俗就是每到過年就會小玩一下刮刮樂，當然也不是抱持著求中的心態，而是單純娛樂用」、「最近快過年了，身為賭徒自然不容錯過，前天買了兩張500試手氣結果真的中了」。

延伸閱讀：歸剛ㄟ！過年必做十大儀式 快學年輕人都這樣幹大事





image source: 台灣彩券官方網站

1、到處拜拜/走春

過年網友最熱門的行程就是到各大廟宇拜拜、走春，以祈求一整年的平安好運，尤其民眾特別喜歡到財神廟求財，因此各大宮廟也會準備招財金、紀念幣等，讓民眾開心遊玩的同時，也能安定心靈。「今天下午跟男友全家去烘爐地拜拜，這是每年初二會有的行程」、「彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊等，每年都很熱鬧登場，春節走春就要逛起來！」

延伸閱讀：動物友善宮廟揪甘心！安太歲、點燈祈福都有 連神明也搶收編

image source: pixabay

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月16日至2023年01月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年玩樂事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！





商品推薦