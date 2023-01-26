好刺激…彩券行公告「刮中500萬可直接領現金」 內行人曝內幕

春節期間除了有些人喜歡和親朋好友玩牌，也有人會去彩券行試試手氣。一名網友在網路上發文，分享一間彩券行可以在店內兌換500萬內的獎，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人透露「彩券行真的都有保險箱，完全不怕你領」。

昨（25）日一名網友在PTT上以「樂透店家都這麼貼心歐」為題發文，從原PO貼出的照片可以看見，彩券行門口張貼一張公告，上面寫道「可兌換500萬內，均可在本店兌獎，僅限本店售出之刮刮樂或彩券，謝謝您的配合」。

對此，原PO驚訝直呼，「500萬內可以直接兌換耶，這家有貼出中100萬的刮刮樂，可惜不在現場，有機會在現場領那麼多錢，是不是有點刺激啊？」不過，原PO也不忘提醒大家小試手氣就好，「越刮只會輸越慘QQ」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「僅限本店售出，他要那張做廣告」、「這是不是代表彩券行現金流就有500萬」、「這怎麼感覺像是怕過年堆積太多現金在店內，乾脆給你各位直接兌獎的意思？」、「500萬只是6小時的營業額而已，大驚小怪」、「這個過年賺了500萬以上吧，懶得去存錢」。

也有網友提到，「就算有500萬，我也不敢在店家換」、「彩券行又不怕放錢，怕的是你敢在彩券行拿500萬現金走出去嗎？」、「如果中100萬，我敢在店內換，500萬我不敢」。還有內行人透露內幕，「店後面有保險箱，打開起碼有1000萬」、「我認識的彩券行真的都有保險箱，完全不怕你領」、「真的啊，之前就有小獎可在店內領」。

商品推薦