包600元紅包給朋友3小孩！友嫌少「你好意思耶」 他1招神反擊

農曆春節除了會和家人一起圍爐吃飯，許多親朋好友還會互相包紅包討喜氣。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露自己包600元紅包給朋友的三個小孩，結果對方卻很失禮地嫌棄，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，原PO表示自己主動包紅包給朋友的小孩，統一三個人都是600元，並請對方帶回家給孩子。沒想到，友人竟然當下直接打開紅包數錢，還很嫌棄地說「啊！一個人只有600喔？這樣你好意思拿出來」。原PO感到非常震驚，但反應卻很快，「對不起！我忘了今年開始不包紅包給任何人了，還好妳有提醒我」，同時把紅包抽回來。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「去年景氣那麼差，有紅包就不錯了」、「我覺得有人肯包給我小孩，我就很感激了」、「小孩我都包200」、「雖然600是N年前的行情，不過現在有人包真的要偷笑，紅包只是個心意」、「是不是搞錯紅包的意義？」、「我家都用刮刮樂代替紅包，不會被嫌金額少，刮中的感覺比拿紅包還興奮」、「紅包應該是包給小孩吉利的，這個家長不及格」、「這個朋友不用聯絡了」。

也有網友提到，「在別人面前打開紅包真的很沒禮貌」、「現在的人不僅沒禮貌還不懂禮數，當面拆開還直接嫌棄600而已」、「當面拆紅包真的很沒禮貌，有看過給結婚禮金直接當面看多少錢的」、「最討厭這種人！尤其還當面拆紅包，很沒禮貌」、「還有那種紅包剛包過去，家長就馬上把錢抽出來算，然後收到自己皮夾裡…我馬上翻白眼」、「我教孩子不能當場看紅包金額，因為人總有不方便的時候」。

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