年節遊戲王！農曆新年就是要聚在一起　10大同樂道具推薦

家裡準備好了嗎？

這次兔年農曆春節共有10天假，你決定好這幾天要怎麼度過嗎？除了跟家人一起出遊走春外，免不了必須和親戚家人拜年社交一番，不過每年總是擔心找不到話題會尷尬、無聊嗎？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出10大網友討論最容易化解尷尬，適合居家同樂的過年遊戲道具，趕緊準備起來，過年在家和親朋好友一起玩！

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10. 卡拉OK

你愛唱歌嗎？平常總是愛去KTV唱歌的人，通常家裡也會備有K歌麥克風，高級一點甚至是有整套卡拉OK設備，相當適合親朋好友或者跟自家人在年節期間歡唱整晚，大展歌喉同樂。

被網友認定是最好炒嗨氣氛的道具之一：「有次過年全家在客廳沒事做，不停歡唱」、「我家有裝一套十萬元左右的卡拉OK，還附超厚點歌本」、「每年過年，一定要回花蓮聽外婆唱卡拉OK」、「去年除夕飯，興奮地打開卡拉OK大展歌喉」。

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9. 手遊

人手一機已是現代人常態，手機中又有許多遊戲APP可下載，其類型涵蓋範圍之大，除了單人可玩外，也有不少可連線對打組團的遊戲，就很適合過年與同輩、晚輩一起滑手機消磨時間，又不需要多帶其他裝備，十分方便！

推薦手遊的網友表示：「去親戚家在等聊天時拿出手機玩」、「初二到初四外婆家手遊+桌遊 」、「電視機、手機是我的最愛」、「年假長長的，當然就要玩遊戲呀」、「初二回娘家，小表弟問我有沒有玩什麼手遊，我就打開傳說玩給他看」。

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8. 骰子

誰家過年沒玩擲骰子！骰子其實跟撲克牌一樣，其玩法相當多元，常見的有十八仔、比大小、吹牛等，很適合跟長輩們一起同樂，甚至有網友提到過年玩骰子是家裡的傳統，比守歲還要重要，其重要性可見一斑！

網友們說家中骰子從不缺席：「以前春節都四處跑同學家趕局玩骰子」、「擲骰子是年年的傳統，要看看大家今年的運氣如何」、「過年必玩的押骰子搖三六」、「除夕夜必備骰子」、「過年就是要玩骰子」。

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7. 樂高

過年不想小賭怡情，也不想碰電子產品的人，不妨重拾拼裝樂趣，買樂高與兄弟姊妹們一起拼組，尤其樂高還會出過年盒組，不僅應景，家人之間還能比賽誰最快拚完，這過程絕對充滿歡樂，且又能激活腦袋與收藏完成品，可說是一舉數得。

不少網友認為過年玩樂高挺不錯：「這次回台買了還未拆封的年夜飯樂高」、「大朋友小朋友過年期間也可以買個樂高來玩玩」、「我決定以後過年都要弄一組LEGO」、「過年好適合玩一下樂高」、「大年初一，在家拼藍寶堅尼（樂高）、一人一台發達了」。

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6. PS系列

許多人領了年終後就會想犒賞自己，而PlayStation系列可說是男生們的夢想，只要新機上市都會造成一股搶購風潮，尤其是PS5熱賣到缺貨，屢上新聞版面，可見有多搶手。過年時候拿出來與家人、親戚一起同樂打遊戲，是最快樂的時刻。

PS系列與Switch人氣不分軒輊：「在家翹著腳看電視、組模型、玩PS5不好嗎」、「過年都玩PS4或出去玩 」、「過年期間我終於玩了FF7Re, 真的好感動」、「過年全家人團聚，可買來玩」、「想說快過年了準備跟男友廢幾天玩個遊戲 」、「過年都會囤點遊戲玩」。

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5. 桌遊

舉凡狼人殺、說書人、大富翁、跳棋、象棋、五子棋、UNO卡牌、疊疊樂等桌上型遊戲（桌遊），近幾年來在台灣相當流行，從益智策略、親子同樂到趣味不燒腦各種類型都有。喜歡的民眾會特地去桌遊店玩，甚至自己就買了桌遊，直接過年在家裡開趴！

桌遊是相當好的破冰道具：「過年玩桌遊最Chill」、「我跟老公回老家過年，電動遊樂器桌遊零食買下去說我準備的」、「過年要避免尷尬就靠桌遊了」、「過年玩了桌遊、打了麻將」、「我就是那個每個過年都在賺別人紅包的桌遊達人 」、「初三會去找我親戚通宵打電動玩桌遊」。

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4. 撲克牌

雖然現在許多電子遊戲產品問世，讓傳統遊戲逐漸乏人問津，但撲克牌可以變化許多牌類遊戲，像是撿紅點、大老二、牌七、心臟病、抽鬼牌等，規則簡單好上手，仍是過年吃完團圓飯後，與親朋好友一起小賭怡情的最佳道具。

撲克牌遊戲眾多，各自擁有自己的愛好者：「現在小孩都玩大老二了」、「過年期間我陪爸媽在家玩撿紅點」、「心臟跳(病)比較好玩」、「三姐妹跟阿母四家玩了一場撿紅點大戰」、「排七仔也是復古好玩」、「大人打麻將，小孩撿紅點」。

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3. Switch

網路上若有人問過年該玩什麼，Switch遊戲絕對榜上有名，一台主機就能多人共玩，加上遊戲種類眾多，像是路易吉洋樓、瑪利歐賽車、健身環、超級瑪利歐派對等，是近幾年過年親戚間不想尷尬聊天的最好電玩道具。

Switch適合多人共玩：「過年我岳父也會邀女婿們、女兒們一起玩Switch。、「過年期間教爸爸媽媽玩Switch健身環、「過年買了1台Switch，想說跟親戚過年同樂、「飯後大人們開始打牌，我兒子跟親戚的6y子一起玩Switch、「我房間有PS4跟Switch，一群小孩說好想玩看看」

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2. 麻將

台灣人相當愛打麻將，基本上人人居家必備一組麻將，甚至有家庭會準備電動麻將桌，省去洗牌的麻煩。過年正是大眾相約開桌摸個幾圈的好時刻，親朋好友圍在方桌前邊廝殺邊話家常，小朋友們則是另闢戰場、放煙火、玩其他益智遊戲等，過年熱鬧氣氛秒UP。

過年沒打麻將就不叫過年：「過年時候大家會回到村里，打麻將撲克」、「初三回娘家陪吳女士打麻將」、「每年除夕夜都被抓來練打麻將」、「一年一度除夕家庭麻將大會又來了」、「過年當然少不了麻將」、「除夕夜在家吃飯，好想找朋友摸兩圈」、「我婆婆除夕夜吃完就回娘家打麻將」。

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1. 刮刮樂

台灣人不只愛打麻將，也愛刮刮樂！尤其過年更愛買來試手氣，有些家庭甚至是包本買回家刮，甚至當紅包來送。親朋好友間一起比試運氣，網路上甚至有網友號召要大家PO出自己年節刮刮樂戰績，而台灣彩券每年春節也都會推出多款應景的刮刮樂，買氣強強滾。



認為過年玩刮刮樂是必備：「過年當然要來點刮刮樂才有年味呀」、「每年過年都會去刮刮樂，然後賠了很多錢 」、「過年玩刮刮樂、威力彩全都摃龜」、「過年的習俗，發紅包、玩刮刮樂、去廟走一走」、「過年就是要刮刮樂呀，不然要幹嘛」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年01月17日至2022年01月16日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年同樂道具』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統