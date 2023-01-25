整疊刮刮樂都刮不乾淨「很崩潰」 彩券行員工曝7種NG行為

過年期間彩券行擠滿人潮，許多民眾想在新春開運「試手氣」，但彩券行員工列出7項NG行為，其中包含了「沒有耐心、不排隊、刮刮樂兌獎不刮乾淨、壓秒下注、選號碼選太久」，她希望大家可以遵守，讓買彩券的隊伍更順利。

一名彩券行員工在Dcard發文，希望大家能在過年買彩券時，不要出現7種行為。第1種是「沒耐心」，她指出「一直狂敲桌子來喊我們，並不會增加我們的速度」；第2種是「不排隊」，因為投注機一間店只有一台，不要看到店員就要求他們幫你兌獎，店員沒辦法直接兌獎，也不可以插隊，要到投注機排隊兌獎；第3種是「刮刮樂兌獎不刮乾淨」，她指出「QR code刮乾淨再來兌獎，可以加速兌獎的速度，那種整疊拿來，而且每張都刮不乾淨的，會讓我們很崩潰」。

接下來她指出，第4種是「不要壓秒下注」，很常會有兌獎到一半，會有賓果客人很緊急壓秒下注，畫單只要有錯誤，就很難10秒內下單完，而且很容易帳務有差錯；第5種是「不要選號碼選很久」，員工強調「沒有哪個號碼特別好中，這真的是機率問題，選很久的話，後面就全部等你一個」；第6種是「不要在刮刮樂選號時亂翻跟硬抽」，她解釋「這樣會刮到刮刮樂表面，而且會讓後面找號有困難；第7種是「兌獎前請算自己中多少」，很多人會在兌獎前沒算清楚，以至於最後拿到款項有誤差，這時員工就要從「整箱撕掉的刮刮樂裡找客人的那張，並且解釋對方中多少，這會耽誤很多時間」。

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