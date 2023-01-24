兒給超厚紅包祝爸「數錢數到兔出來」 一打開網笑翻：沒騙人

每逢過年會收到家中長輩或是晚輩給的紅包，一名爸爸就收到兒子給的紅包，不但手繪紅包袋，厚度更是令他驚喜，未料打開紅包袋後，內容物竟讓他哭笑不得。

網友在臉書《爆廢公社》發文，提及收到兒子用心手繪的紅包，紅包袋上面寫著「數錢數到兔出來」、「祝鴻兔大展」等字，還畫了一隻兔子，原Po看了一下紅包厚度嚇了一跳，打開後發現裡面只有兩張百元鈔票，中間還夾了一疊厚厚的紙張，這才明白兒子動歪腦筋，在裡面塞紙撐厚紅包，讓他又好氣又好笑。

紅包相當厚，然而拆開後內容物卻令該爸爸哭笑不得。圖擷自爆料公社

貼文也讓網友笑翻，紛紛留言「那張好像是學費單耶」、「兒子很聰明耶，直接200再上繳學雜費」、「兒子沒騙你，真的是數完錢就要兔出去了」、「令公子很適合當建商呢」、「我小時候為了不要被我媽收走紅包也做過這種事」、「還知道不能包單數欸」、「這小孩有前途」，還有人猜測塞的不是學費單而是成績單「應該是考0分的成績單吧」、「如果是成績單也太聰明了」。

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