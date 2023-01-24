走春享美食 「佛光好事集」100攤迎賓
大年初一闔家來佛光山走春，從佛陀紀念館沿著佛光大道往佛光山走，「佛光好事集」除了各式美食、飲品、冰品、甜品，還有繽紛的透明氣球、雪球、應景的頭飾、養生食品飲品、友善農產、天然美妝、有機棉衣襪、健走鞋具、精油、伴手禮、禪味小盆栽、香、佛珠、吊飾等。夜幕低垂，美食攤位陣陣香味傳來，令人食指大動，一排排的人龍在燈牆的輝映下，呈現出富樂吉祥的畫面。
除了佛光大道、施茶亭，通往「32蔬食」的小徑以及法寶廣場前也都有各式攤位，夜幕低垂，大家坐在路邊的椅子上享用著美食，許多人表示今年的「佛光事集」美食可口，選項也很多。年輕人對炸物、串燒和港式飲品、木瓜牛奶、甘蔗汁、粉圓、愛玉、仙草凍等各種台式飲品最有興趣，雖然隊伍很長還是耐心排隊等候；傳統特色的紫米糕、菜包、筍包、土豆、粽子、滷味、蚵仔煎、麻辣鍋等也頗受歡迎。胡椒餅、大阪燒、綠豆蒜、炸湯圓、古早味甘草芭、手作窯烤和義式pizza也是很好的選項，小朋友們的最愛則是草莓大福、越南法國麵包和薯條、霜淇淋和各式甜品。這麼多選項當前，如果您想來碗泡麵，還真有呢！
就讀於佛光大學的外籍學生Louis和在高雄工作的朋友Patrick首次在春節來到佛光山，Louis說佛光山的春節活動和各式美食雖令人目不暇給，卻是非常多元，讓每位來訪的人都能找到相應的活動和美食。
施茶亭裡家人圍坐用餐之餘還可以喝杯佛光茶，來自高雄市的一家人表示，每年春節都會來佛光山走春，沒想到今年這裡的人比疫情前還要多，施茶亭是一個很好的休憩用餐區。
民以食為天，來山走春不可錯過「佛光好事集」，總計有100攤位，自1月22日至2月5日，每日12:00至22:00，迎賓服務。
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