買一本100元刮刮樂中80萬 她嗨喊：人生中頭獎的經驗有了！
台灣彩券春節推出「2000萬超級大紅包」刮刮樂，首個2000萬元頭獎獎落宜蘭市，是由小孩挑中頭獎，讓不少人羨幕不已，Dcard有網友也分享買了一本100元的刮刮樂幸運刮中80萬元頭獎，令眾網友直呼「好運都不是我的！」
一位網友在Dcard上以「終於相信有頭獎這件事」為題發文，透露她第一批先買了2張2000元、2張1000元、5張200元，總價7000元的刮刮樂，最後中了9200元，接著又買了一本100元的刮刮樂（總價10000元），沒想到竟然刮中頭獎80萬，不僅如此，剩下的刮刮樂也有中6000，原Po開心大喊「人生中頭獎的經驗有了，祝大家都可以中大獎啦！」
原Po還分享當時刮中後家中長輩的反應，叔叔有老花原先以為是10萬，嬸嬸接過去看說是800，最後是哥哥確認「個十百千萬十萬，80萬啦！」
貼文也吸引不少網友沾沾喜氣「扯…這輩子還真沒看過100的頭獎」、「沒想到真的有人刮到頭獎」、「吸爆」、「剛剛也看了很久以為是800」「Dcard上怎麼這麼歡樂這麼多頭獎大獎」、「沒中就不會po出來了」、「幾家歡樂幾家愁，我從來沒中過」、「這輩子沒中過大獎」、「別人的刮刮卡好像都比較好玩」、「工讀生辛苦了」。
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