廚房小白秀年菜！高嘉瑜學「炸魚」 嘆自身處境如在油鍋中
image source:網路溫度計
文/蔡岳霖
民進黨立委高嘉瑜平時愛唱歌，自認廚藝欠佳，平時進廚房最常煮的是泡麵、水餃及煎蛋等等。大年初二，高嘉瑜決定來挑戰自己，跟著南港國寶級辦桌總舖師傳人林明燦，一起學做年菜。在師傅手把手的教學之下，高嘉瑜也發下豪語，今年牛刀小試後，說不一定明年她就能變出一桌好料宴請大家。
高嘉瑜拜師學年菜 大讚自己變身廚神白菜滷媲美米其林等級
高嘉瑜拜師學藝，阿燦師傳授兩道辦桌的經典菜色「古早味白菜滷」及「五柳好呷魚」，在正式烹煮之前，喜歡唱歌的高嘉瑜，更是直接在廚房現場開唱「孤勇者」，同時還邀請阿燦師一起合唱，一度考倒阿燦師。
為了教導高嘉瑜製作出年菜「古早味白菜滷」，阿燦師事先備好所有食材，包括白菜一顆、鴨蛋酥、金鈎蝦、燒蔥、豬油、雞高湯等，但鮮少下廚的高嘉瑜，拿菜刀切白菜時，一直擔心自己會切到手；熱鍋時，更不時聽到高嘉瑜尖叫聲，所幸阿燦師即時「神救援」。高嘉瑜坦言，若沒有師傅幫忙，她自已一個人恐怕無法完成料理。談笑之間，高嘉瑜話鋒一轉，表示希望能讓外界看到她的手藝，也能欣賞她的歌喉，證實自己是一位「動如脫兔、靜如處子、在家賢慧、外出唱歌」。果不其然，才講完這番話，高嘉瑜立刻再開嗓，整場學習製作年菜的過程，現場笑聲不斷。
邊聊天邊唱歌的時候，高嘉瑜依序將白菜和配菜下鍋，接著再放入辛香料烹煮，試過味道後，高嘉瑜大讚「好的師傅帶你上天堂」，並稱自己從廚藝小白變成少林寺廚神，驚呼自己煮出來的家常菜，成了米其林等級。
這回擔任高嘉瑜廚藝大師的阿燦師，現場也傳授小撇步，讓「古早味白菜滷」進階成「海參燴白玉」。阿燦師先將白菜滷放入碗，接著倒扣在餐盤上，教導高嘉瑜在鍋子裡先倒入白菜滷湯汁之後，再放入韓小菇、花筍片、紅蘿蔔片和海參，再用醬油增加色澤，起鍋前再勾芡，確認白菜滷定型後，即可上桌。
頻挨批「背骨」 高嘉瑜看魚下鍋炸嘆處境如在油鍋中
高嘉瑜拜師學藝的第二道年菜是「午柳好吃魚」，腦子動得快的阿燦師，也另取諧音菜名「午柳好嘉瑜」。主要食材一尾炸熟的鯛魚，阿燦師解釋，早期煮這道料理時，因為家中沒有蕃茄醬，所以準備調味料時，會備白醋、白糖，增添酸甜滋味。但因為高嘉瑜近期挨批「背骨」，因此，一看到鯛魚下鍋油炸時，高嘉瑜感嘆地說，「這條魚就像她與世堅大哥的下場，上刀山下油鍋在所不惜，自己現在的處境，就像在油鍋裡。」語畢，高嘉瑜順勢再唱一首《煎熬》。
一開口唱歌就停不下來的高嘉瑜，做菜時陸續唱了宇多田光的熱門曲目「First Love」、Sixpence None The Richer招牌歌曲「KISS ME」，並在阿燦師協助之下，製作「午柳好吃魚」所需醬料。有了前一道「古早味白菜滷」的經驗，高嘉瑜依序將桶筍、木耳、洋蔥以及五花肉切絲，起鍋前加入青椒，再用太白粉勾芡，並加入所需調味料，最後加入一點香油增加香氣，淋於炸過的鯛魚即可上桌。高嘉瑜自稱是「廚房小白」，不過阿燦師給高嘉瑜99分的好成績。另外，為了幫蔡政府政績宣傳曝光，高嘉瑜忍不住詢問整桌菜是否要價6千元，學習做年菜仍不忘將「發現金」議題掛嘴邊。
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】
九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言