刮刮樂尾數「3、6、9」容易中獎？釣彩券行員工解密：選這種就好
大年初一開刮試手氣！許多民眾返鄉過年，和親友們齊聚一堂總會想「小賭怡情」，日前一名網友就好奇發問有關「刮刮樂末二碼」數字選號推薦，貼文意外釣出彩券行員工曝光真實心聲。
這名網友透過Dcard發文提供「刮刮樂末二碼建議」，他在過年期間想買幾張刮刮樂，便想請教已經中獎過的朋友，希望可以分享「買的中獎彩劵末二碼」，藉此參考來提高中獎機率。
文章引起許多諸多網友熱議，有人就留言表示「我個人覺得每人都不一樣欸！像我個人不管買哪種都選3號尾數」、「昨天買金兔獎，直覺選了生日29號，中了1000元」、「直覺吧～不要想要買幾號，我中過100元的大獎」、「推薦雙數結尾的號碼！從50號到80號」，還有人分享反例，「我在不同彩券行，分別買尾數5、一共買了8到10張，每張都賠」。
貼文更釣出彩券行員工親自解答，「彩券行3年員工路過，數字真的沒什麼差，369都是迷信，看順眼的就好」、「彩券行4年過年工讀生路過，要是知道哪個會中我就自己先買了，中獎絕對是手氣的問題」。
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