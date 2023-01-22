他砸百萬買70本刮刮樂盼中賓士 結局曝光讓網嘆：不敢刮了

聯合新聞網／ 綜合報導
「竹北吊車大王」胡漢龑砸百萬買了70本刮刮樂，最後卻僅中10萬元，引起網友熱議。圖片僅為示意圖，非當事彩券行。本報資料照片，記者尤聰光／攝影
「竹北吊車大王」胡漢龑砸百萬買了70本刮刮樂，最後卻僅中10萬元，引起網友熱議。圖片僅為示意圖，非當事彩券行。本報資料照片，記者尤聰光／攝影

啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑有「竹北吊車大王」之稱，出手都相當大方，這次過年買了70本的2000元刮刮樂，甚至發下豪語希望可以「刮中賓士車」，最後刮中了10萬元大獎，但仍沒有中頭獎和刮中賓士車，引發網友討論。

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，在其公司粉專中發文，表示這次將會購買刮刮樂，不僅可以闔家歡樂，也可以用行動挺公益，一舉兩得。除此之外，他也發下豪語，希望可以刮中一輛賓士車。

21日時，胡漢龑就和妻小一起到新竹的某公益彩券行，履行承諾，現場買了20本2000元刮刮樂開始刮，也透露在此之前「已經刮了快50本」，加起來已經至少購入70本的刮刮樂。

但刮完過後，卻始終沒有刮中頭獎2000萬，夢想中的賓士車也沒有刮到，但在母親的加持下，還是刮出10萬大獎。即便沒有刮中夢想中的獎項，胡漢龑仍表示會購買9萬多元的大樂透，若中獎，將會把一半的獎金捐出做公益。

許多網友留言表示「加油加油～中大獎，做公益～」、「這老闆真可愛」、「真的是霸氣」、「頭獎非你莫屬～」；但也有網友表示「這樣刮我就不敢刮了。原來要中一個100萬還真難。十萬都刮不到。這10%中獎率還真低。」、「不要再刮了，最後贏家都是台彩，你不如把這些錢換個方式去捐給慈善機構不是更好」、「感謝老闆讓我們知道不能買彩券！」。

春節 兔年 刮刮樂

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