他砸百萬買70本刮刮樂盼中賓士 結局曝光讓網嘆：不敢刮了
啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑有「竹北吊車大王」之稱，出手都相當大方，這次過年買了70本的2000元刮刮樂，甚至發下豪語希望可以「刮中賓士車」，最後刮中了10萬元大獎，但仍沒有中頭獎和刮中賓士車，引發網友討論。
有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，在其公司粉專中發文，表示這次將會購買刮刮樂，不僅可以闔家歡樂，也可以用行動挺公益，一舉兩得。除此之外，他也發下豪語，希望可以刮中一輛賓士車。
21日時，胡漢龑就和妻小一起到新竹的某公益彩券行，履行承諾，現場買了20本2000元刮刮樂開始刮，也透露在此之前「已經刮了快50本」，加起來已經至少購入70本的刮刮樂。
但刮完過後，卻始終沒有刮中頭獎2000萬，夢想中的賓士車也沒有刮到，但在母親的加持下，還是刮出10萬大獎。即便沒有刮中夢想中的獎項，胡漢龑仍表示會購買9萬多元的大樂透，若中獎，將會把一半的獎金捐出做公益。
許多網友留言表示「加油加油～中大獎，做公益～」、「這老闆真可愛」、「真的是霸氣」、「頭獎非你莫屬～」；但也有網友表示「這樣刮我就不敢刮了。原來要中一個100萬還真難。十萬都刮不到。這10%中獎率還真低。」、「不要再刮了，最後贏家都是台彩，你不如把這些錢換個方式去捐給慈善機構不是更好」、「感謝老闆讓我們知道不能買彩券！」。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言