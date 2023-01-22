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南鯤鯓代天府年初一抽國運籤 13年來首支「上上籤」：民生、經濟更好

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南鯤鯓代天府年初一抽國運籤 13年來首支「上上籤」：民生、經濟更好

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽出國運籤，圖為籤詩內容。記者黃宣翰／攝影
台南市北門區南鯤鯓代天府今天抽出國運籤，圖為籤詩內容。記者黃宣翰／攝影

台南市北門區南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，上午11點開抽， 抽出上上籤，抽出今年國運籤為「唐太宗令武媚娘賞花」，為廟方辦國運籤13年來的首支上上籤。董事長陳浚鎰說，此籤象徵國運昌隆，民生、經濟會過得更好。

籤詩為第十五籤，為甲寅籤，今天中午11點循古禮抽籤，儀式開始後6分鐘，在第2支籤擲出連5聖杯落定，內容「于今此景正當時，看看欲吐百花魁。若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

解籤官陳文賢指出，籤詩內容可以代表我們國家只要努力，一定會讓結果大家很滿意，從正月、2月開始開花，之後3月的春天開始，我們的國家會更加地好，不過，陳文賢也強調，這僅是他的個人見解，真正的意涵還請民眾自行解讀。

代天府去年在大年初一抽國運籤，廟方抽中第30籤，而籤詩內容為「十方佛法有靈通、大難禍患不相同、紅日當空常照耀、還有貴人到家堂」，廟方認為這是支好籤，內容為作亂的大鵬鳥，最終被觀音大士給收服，為中上籤。

2015年時，南鯤鯓代天府曾抽中「武則天坐天」這一張籤，之後就選出蔡英文成為台灣第一位女總統，南鯤鯓代天府也開始受到很多人的關注，但接下來3年卻都抽出下籤，且值得一提的是，2019年還抽不出國運籤，一度引發熱議，去年南鯤鯓代天府抽出中上籤，廟方也解釋這支籤象徵疫情在觀音大士出手之後，會開始逐漸穩定，狀況逐漸明朗。

台南市北門區南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，為上上籤。記者黃宣翰／攝影
台南市北門區南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，為上上籤。記者黃宣翰／攝影

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