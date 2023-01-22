大年初一「6大禁忌」別觸犯 趨吉避凶旺整年

今天是大年初一，也是癸卯兔年的第一天，民俗專家廖大乙提醒，新春初一到初五是迎新開運、接財招貴人的最佳時機，但在這段期間，有些傳統禁忌建議民眾仍要注意，能做到就盡量配合，不該做就避免，有助於自己在新的一年趨吉避凶。

廖大乙指出，今天是大年初一，也是癸卯兔年第一天，不少民眾今天開始走春拜年，而新春初一至初五5天是迎新接財的關鍵期，除了別穿中空裝、破衣或破褲，避免漏財外，年初一當天更有「6大禁忌」，建議「寧可信其有」，多少注意一下。

第一，千萬不要吃粥或稀飯，過去家庭貧困才吃稀飯、清粥，而在正月頭一天要避免害自己越吃越窮；第二，大年初一不宜打掃，真要掃就往家裡掃，代表「把財氣掃進來」；第三，盡量別洗頭、洗衣服，尤其是早上，以免洗掉財氣。

第四，小心點別打破碗筷、杯子，若不小心打破，一定要說「碎碎平安」求心安，也驅趕「歹頭彩」，避免穢氣、不舒服之敢在內心作祟一整年；第五，出門不要向西（歸西），要朝東行，因旭日東昇屬陽，吸取正能量，對陽行，人運勢大好。

第六，過去忌諱「出嫁女兒初一回娘家」，廖大乙說，以前認為嫁出去的女兒就是別人的媳婦，初一得顧夫家，可新春頭一天就回娘家，彷彿婚姻不幸福，恐「把娘家吃窮」，也有「女子回頭春」再嫁一次之意，因此習俗上頗忌諱初一回娘家。

但如今社會風氣不同，女兒有孝心想初一回家看父母，有2個時機點能打破，一是除夕吃年飯前，另一個是年初一午時（下午1時）後，民俗上1天時間以午時分界，午時前為「陽時」，午時後為「陰時」，過午時就是「吉時」，女兒女婿能在午時後穿著喜氣衣物，並帶著紅色包裝的伴手禮，這樣做對娘家、婆家都好。 洗頭示意圖。圖／聯合報系資料照片 民俗專家建議，大年初一別吃粥，避免越吃越窮。圖／本報資料照

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