快訊

尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初一「6大禁忌」別觸犯 趨吉避凶旺整年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民俗專家建議，大年初一有「6大禁忌」，建議「寧可信其有」，多少注意一下，才能趨吉避凶旺整年。圖／本報資料照
民俗專家建議，大年初一有「6大禁忌」，建議「寧可信其有」，多少注意一下，才能趨吉避凶旺整年。圖／本報資料照

今天是大年初一，也是癸卯兔年的第一天，民俗專家廖大乙提醒，新春初一到初五是迎新開運、接財招貴人的最佳時機，但在這段期間，有些傳統禁忌建議民眾仍要注意，能做到就盡量配合，不該做就避免，有助於自己在新的一年趨吉避凶。

廖大乙指出，今天是大年初一，也是癸卯兔年第一天，不少民眾今天開始走春拜年，而新春初一至初五5天是迎新接財的關鍵期，除了別穿中空裝、破衣或破褲，避免漏財外，年初一當天更有「6大禁忌」，建議「寧可信其有」，多少注意一下。

第一，千萬不要吃粥或稀飯，過去家庭貧困才吃稀飯、清粥，而在正月頭一天要避免害自己越吃越窮；第二，大年初一不宜打掃，真要掃就往家裡掃，代表「把財氣掃進來」；第三，盡量別洗頭、洗衣服，尤其是早上，以免洗掉財氣。

第四，小心點別打破碗筷、杯子，若不小心打破，一定要說「碎碎平安」求心安，也驅趕「歹頭彩」，避免穢氣、不舒服之敢在內心作祟一整年；第五，出門不要向西（歸西），要朝東行，因旭日東昇屬陽，吸取正能量，對陽行，人運勢大好。

第六，過去忌諱「出嫁女兒初一回娘家」，廖大乙說，以前認為嫁出去的女兒就是別人的媳婦，初一得顧夫家，可新春頭一天就回娘家，彷彿婚姻不幸福，恐「把娘家吃窮」，也有「女子回頭春」再嫁一次之意，因此習俗上頗忌諱初一回娘家。

但如今社會風氣不同，女兒有孝心想初一回家看父母，有2個時機點能打破，一是除夕吃年飯前，另一個是年初一午時（下午1時）後，民俗上1天時間以午時分界，午時前為「陽時」，午時後為「陰時」，過午時就是「吉時」，女兒女婿能在午時後穿著喜氣衣物，並帶著紅色包裝的伴手禮，這樣做對娘家、婆家都好。

洗頭示意圖。圖／聯合報系資料照片
洗頭示意圖。圖／聯合報系資料照片
民俗專家建議，大年初一別吃粥，避免越吃越窮。圖／本報資料照
民俗專家建議，大年初一別吃粥，避免越吃越窮。圖／本報資料照

春節 兔年

延伸閱讀

他列舉七大過年習俗 網點名這1項最該廢：危險又擾民

初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

媳婦到婆婆娘家過年，初二想回娘家吃午餐卻被情緒勒索：「回去這麼短，乾脆不要回去！」

相關新聞

曾預言林智堅退選！桃園大園仁壽宮國運籤「台灣趨於穩定」

桃園市大園仁壽宮昨天下午抽國運籤，董事長陳根德抽到第49籤𡈼子籤，籤詩寫道「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，暗中發得明...

大龍峒保安宮國運籤出爐 今年情勢不明須三思後行

台北大龍峒保安宮今晚子時舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向神保生大帝擲笅抽國運籤，預測兔年運勢，包括新年歲君...

千萬別吃稀飯！大年初一「開正」 早餐這樣吃一整年都好運

農曆新年是台灣人最重視的節日，農曆正月的第一天稱為「開正」，為新的生年揭開序幕，家家戶戶會拜神和祭祖，祈求庇佑信眾和子孫在新的一年能諸事平安順遂。《聯合新聞網》為讀者整理大年初一各種習俗、禁忌供參考，新的一年能夠趨吉避凶，事事如意。

12星座兔年「招財撇步全攻略」財運旺翻3星座曝光

農曆新年是大家團圓交流的日子，難免會有買樂透或打麻將等小賭怡情的消遣娛樂，誰比較會有贏面呢？國際天星命理風水專家邱彥龍分析初一到初五，12星座財運強弱排行:

財兔年開運風水哪些角落要注意？ 這樣布置招財旺整年！

新的一年來到，好的居家風水也有助一整年的好運氣！命理老師雨揚老師在YouTube上以「九宮飛星圖」說明今年若想增強不同方位運勢，該擺哪些開運道具、以及該注意那些事情。首先需先畫出家中格局圖，確認南北方位後，將其平均畫分為九宮格。便可分出西北、北方、東北、西方、中宮、東方、西南、南方、東南等九個方位。

大年初一「6大禁忌」別觸犯 趨吉避凶旺整年

今天是大年初一，也是癸卯兔年的第一天，民俗專家廖大乙提醒，新春初一到初五是迎新開運、接財招貴人的最佳時機，但在這段期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。