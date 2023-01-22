紫南宮突公布！身分證末2碼「11」幸運領兔年錢母套組

南投竹山紫南宮招財錢母夯，每年發放都吸引數萬人排隊領取，但今年考量疫情取消大年初一排隊發錢母，改為當天宣布有條件發送，廟方今突襲公布，身分證後2碼為「11」者，今下午4時前可憑證至服務中心領取兔年精裝版錢母套組。

紫南宮指出，今年適逢農曆癸卯兔年，招財錢母主題為「蹲兔跳耀」，循往例分金、銀兩色，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩有發財之意，正面仍為土地公聖像，背面圖樣的玉兔蹲著準備跳起，搭配具富貴之意的牡丹花，佐以兩個金元寶。

只不過，今年考量疫情，為降低群聚情形，廟方取消正月初一排隊發放模式，紫南宮表示，今年疫情雖舒緩，但返鄉者眾多且來往密集，恐再釀新一波疫情，妙方審斟防疫需求，改採不定時發放兔年錢母，盼讓走春民眾平安健康、順心如意。

紫南宮服務中心今天上午8時許無預警廣播，凡是身分證末2碼為11者，憑證就能領取兔年精裝版套幣1組，廟方表示，符合資格的民眾，於今天（大年初一）下午4時前，攜帶自己身分證或健保卡到紫南宮借還金服務中心即可領取錢母。

紫南宮主委莊秋安說，今天是大年初一因此將幸運數字設定為「11」，呼籲條件符合者要把握時效領取，而發放土地公福氣錢母是希望讓信眾得以在傳統過年習俗中祈福用，信眾可把錢母當成平安信物隨身攜帶，也能放置在店鋪或家中財位。 南投竹山紫南宮今公布，身分證末2碼為「11」者，大年初一當天下午4時錢可至其服務中心領取兔年錢母精裝版套組。圖／本報資料照 南投竹山紫南宮香火鼎盛，今年因疫取消大年初一排隊發錢母活動。圖／本報資料照 南投竹山紫南宮今公布，身分證末2碼為「11」者，大年初一當天下午4時錢可至其服務中心領取兔年錢母精裝版套組。圖／本報資料照

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