過年想留住財運、好運 這些禁忌先別踩！盤點網友最怕十件事

哪一點最難做到？

民謠《正月調》唱道：「初一早，初二早，初三睏到飽……」，意味著從除夕到農曆正月十五日的元宵節為止，每日都有其含意，也有每天該做或不能做的事，例如初一忌睡午覺，民間習俗相信，男性睡午覺的話，田墘會崩；女性睡午覺的話，灶腳（廚房）會崩，意即影響事業運。過年禁忌如此多，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查十大網友熱議的忌諱事件提供讀者參考，但也無須太過緊張、迷信！

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

禁忌1 借錢欠錢整年缺錢

時間：過年期間

「欠錢別欠過年」這句俗語相信大家耳熟能詳，因此如有債務的人，要趁著年前還清。另外也忌諱向人借錢或借錢給他人，有一說是「初一借錢，一年四季靠外援；初一借別人錢，錢財外流一整年」。網友說：「不要借錢給別人，這樣會衰好幾年，要把錢守著，這樣過年才有錢花」、「華人的習俗欠錢是不能欠過年的」。

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禁忌2 財運「掃」出門

時間：初一到初五

過年期間打掃、丟垃圾，被視作將錢財「掃」出門或丟掉的意思；如果真的要清掃，建議方向要「由外向內」，象徵好運都掃進家裡、金銀財寶留在家。直到初五的「送窮日」再連同垃圾一同丟棄。「不能倒垃圾、不能用吸塵器掃地機掃把」、「小孩吃東西掉滿地，不掃地太難受了，不知道滿地屑屑的痛苦，過年真是太難了」。

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禁忌3 早起晚睡窮整年

時間：初三

俗諺說「初三睏甲飽」，所以初三這天要睡飽，不用太早起，但也不可熬夜晚睡。民間傳說初三是「老鼠娶親日」，晚上老鼠會出來娶親，老鼠多就代表「家中繁殖力興旺、收成豐厚」，因此為了不要擾亂鼠輩，很多人家都會提早熄燈就寢。「初三睡很飽」、「還好我睡到飽」、「這放心，我都不想早起的」、「不能早起，那5點上班的要怎辦」。

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禁忌4 睡午覺毀事業

時間：初一

睡午覺被當作懶散的象徵，大年初一午睡的話，民間謠傳「男人睡午覺的話，田墘會崩；女人睡午覺的話，灶腳（廚房）會崩」，影響整年的事業運。「又沒得睡了」、「早上中午不睡，晚上怎麼跟人戰爭」、「過年不能睡午覺，那上大夜班的不用過完年就先走了⋯」、「誰擋我睡午覺才會有血光」。

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禁忌5 洗澡洗頭沖好運

時間：初一早上

由於初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡容易沖掉好運；而洗髮的「髮」與發財的「發」音類似，所以洗頭有把新年的財運洗走之說。「看來不愛洗頭的人有理由不洗頭了，而且還不會被罵」、「一下不能洗頭一下不能洗衣，一個過年到底是要把自己搞成多臭」、「不洗頭我睡不著」。

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禁忌6 打破東西易破財

時間：初一

打破碗盤、鏡子等物有破財破運的意涵，但在除夕夜則是吉利，代表過去所有不如意的事，在整年的最後一天正式結束打破了。若是在初一打破則給人不好的感受，可以趕緊念「歲歲平安」，並用紅紙包好碎片丟棄。「過年不能打破碗啦」、「過年也別打破鍋碗瓢盆，如果萬一打破要講好話（碎碎平安）補過」。

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禁忌7 生氣罵人招口舌

時間：過年期間

過年期間要多說好話、吉祥話，不能罵人動怒，象徵未來一整年都能「和氣生財」，才不會招致壞運氣及口舌之爭。「過年期間不宜發牢騷、說長道短、發生口角、 哭鬧、罵髒話」、「尖叫+吵架+鬥嘴，過年不能罵小孩=不可能的任務」、「不是過年期間都不能罵小孩嗎，但我除夕就破功了」。

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禁忌8 單數禮不吉利

時間：過年期間

過年都會包紅包、送禮，由於傳統認為單數是不吉祥之意，可能會讓運勢不濟一整年，所以無論包紅包、贈伴手禮都要「成雙成對」。「注意紅包別包單數啊」、「500元是單數，50000則是雙數，數量決定一切」、「我兒子每年都包5000或10000快20年了，我都收的很高興欸百無禁忌」。

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禁忌9 吃稀飯沒有「剩」

時間：初一

古時候農村社會生活普遍貧苦，只能經常吃剩飯、剩菜煮成的稀飯，所以吃稀飯讓人感覺和「窮」畫上等號，如果於大年初一吃稀飯有窮一整年的意味。「我從小到大大年初一早上都吃稀飯」、「我們宜蘭都在吃平安粥欸」、「我婆家澎湖人，大年初一要吃甜稀飯」、「我非常不以為然，吃粥是以前窮人的食物，但現代人也很多愛吃清粥小菜，何不解讀他是念舊惜情」。

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禁忌10 洗衣服洗財運

時間：初一、初二

據說大年初一、初二是水神生日，在這兩天不宜洗衣，為了不要打擾水神，讓水神好好休息，也有洗衣服會洗去財運的說法，因此這兩天有不能洗衣服的禁忌。「過年乾脆都不洗啦」、「我忍到今天（初二）才要洗衣，服，又說今天不能洗」、「初一、二不能洗衣服，會臭臭啊」、「初一不能洗，初二也不能洗……」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月16日至2023年01月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『過年禁忌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統