走春攻略！8大文創園區看展、逛市集一次搞定



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「文創園區」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的８大文創園區排行。

近幾年文創風潮越來越盛行，不少閒置老宅透過政府輔導，加上文化創意後重獲新生，成為民眾的休閒好去處，但是各大文創園區從北到南百花齊放，到底哪個園區最受民眾歡迎呢？

「華山文創園區」看展看電影一站搞定 「駁二藝術特區」精美壁畫成網美打卡勝地

▲ TOP8文創園區 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「文創園區」相關話題的討論，可發現以「華山文創園區」獲得聲量冠軍，華山文創園區是由酒廠改建而成的文化演藝商業綜合體，園區除了常舉辦各種展覽，還有獨立電影院，時常播放藝術電影，許多民眾提到華山文創園區「有很多新鮮展覽，尤其是國際型展覽很常在這裡展出」、「看看電影、逛逛周邊文創小店，滿足半天空閒的小確幸」，稱讚華山文創園區是「台北市最佳休閒去處」；而同樣位於台北的「松山文創園區」則以特色市集吸引不少年輕人前往，有網友分享「這次前往主要是為了去小蝸牛市集，到了園區才發現還有更多不同的市集，像是水水市集、舊物市集等」，表示松山文創園區的假日市集規劃完善，逛起來十分有趣。

除了北部，高雄的「駁二藝術特區」也是廣為人知的藝術園區，由倉庫群改裝成各式不同風格的店家，園區內也設置了許多裝置藝術，因而成為網美拍照打卡的勝地，此外，也有網友提到「碼頭的橋會旋轉90度喔，坐輕軌或走路可以看到沿著路邊牆上的壁畫，很不錯」，表示此園區不只有特色，再加上位於輕軌附近，交通十分便利，因此非常推薦大家可以來逛逛。

另一方面，台南的「十鼓仁糖文創園區」是許多人到台南旅遊必去的景點，有網友說道「體驗了煙囪滑梯、天堂上的鞦韆還有極限大擺盪，很刺激！」、「鼓樂表演太過震撼，不給滿分不行」，表示如果體力夠好，真的可以玩上一整天，但同時也提醒「設施偏刺激，可能比較不適合長輩」，建議民眾前往需注意年齡層是否合適；最後，同樣位於台南，由空軍老眷村修建而成的「水交社文化園區」，記載了空軍的歷史，園區內老宅、樹木眾多，民眾表示「漫步其中，好像走進了時光隧道般，重新讀了本歷史書」，若想走訪靜謐又充滿自然生態的景點，這裡將是好選擇！

文創園區各自有其特色，如果你還在煩惱假日要去哪裡走走，不妨參考網友推薦，前往散心之餘接受文化的薰陶，體驗一下文青的悠閒午後時光吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「文創園區」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/01~2023/01/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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