春節10大必看強檔電影！想見你攜「鳳南小隊」強勢回歸



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友討論的新年熱映電影，帶您了解網友熱議的10大春節強檔大片。

難得的新春假期來臨，愜意的連假期間除了領紅包、與家人享用年夜飯外，也有不少民眾會選擇看電影作為消遣活動，因此在過年檔期有許多精彩電影紛紛上映，包括帶來年節歡樂氣氛的賀歲喜劇、充滿未知與驚奇冒險的科幻電影，或讓人嚇到透心涼的驚悚恐怖片等，究竟網友最期待哪部春節強檔電影呢？

「阿凡達」精美特效體驗史詩級科幻場景 「窒友梅根」驚悚可愛劇情值得深思

▲網友熱議TOP10春節強檔電影 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「春節電影」的相關話題討論，可以發現《阿凡達：水之道》這個經典電影續集受到網友高度熱議，故事發生在首集的十多年後，主角過著與世無爭的幸福生活，直到受到外來者的侵略威脅。許多到4DX觀影的民眾紛紛驚嘆於電影精美逼真的特效體驗，在經歷三小時不間斷的颳風淋雨，還有泡泡、煙霧、按摩椅各種效果後，表示「無論是在坐騎上穿梭山林，又或是在海底世界潛水都很有感」；另外，也有觀看3D版本的網友表示，畫面細緻讓人沈浸在劇情中，並發問「有沒有人整場也在練習憋氣跟腹式呼吸」，讓許多人紛紛有感回覆「最後主角要遊上去的時候有一起憋」、「有！但他們憋氣的同時還要游泳，耗氧量更大」，感嘆好想變成納美人。

此外，由恐怖大師溫子仁監製的《窒友梅根》也同樣是討論焦點，故事以AI人工智慧失控為主軸，描寫機器人梅根照顧主角時做出的詭異行為。有民眾就在觀影後點評「主角認識梅根後，劇情就開始高潮不斷一路到結束」，認為該片是春節值得一看的驚悚砍殺電影，也有人表示「梅根的貼心真的很感動，瘋起來也令人興奮」。不過相較於嚇人情節，不少民眾的注意力反而被梅根的魔性舞蹈吸引，掀起話題的同時，也遭網友質疑驚悚元素表現薄弱，如「劇情帶出的議題值得深思，但恐怖氛圍沒塑造出來」、「看的時候覺得蠻多好笑戲份，算可愛驚悚片吧」，觀眾評價較為兩極。

而台灣燒腦神劇《想見你》的續篇電影，則被認為是「獻給粉絲的情書」，以原班人馬發展劇情，帶著大家熟悉的「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇登上大銀幕，讓許多網友備受感動，認為「電視劇裡的遺憾終於被圓滿了，影版想要傳達的把握當下去愛很有感觸」、「劇情完美扣連，很多細節都有呼應劇版」，也稱讚其邏輯、感情線都交代得很完整清晰；然而也有民眾認為電影難以塞下龐大的劇情架構，導致人物塑造較為單薄、剪輯也相對倉促，遺憾評價「影版幅本較短，覺得不像電視劇探討的那樣深刻」，但整體上網友還是認可電影帶來的情懷，表示能看到熟悉的鳳南小隊還是很開心。

過年快到了，你計畫要如何度過春節假期呢？如果還沒想好要做什麼，不妨到電影院看場電影，體驗視覺與聽覺的雙重享受！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「春節強檔電影」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/01~2023/01/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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