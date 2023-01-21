快訊

越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」

2023春節紅包行情表曝光！11禁忌犯了小心觸衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節10大必看強檔電影！想見你攜「鳳南小隊」強勢回歸

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
春節10大必看強檔電影！想見你攜「鳳南小隊」強勢回歸。 圖片來源/unsplash
春節10大必看強檔電影！想見你攜「鳳南小隊」強勢回歸。 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友討論的新年熱映電影，帶您了解網友熱議的10大春節強檔大片。

難得的新春假期來臨，愜意的連假期間除了領紅包、與家人享用年夜飯外，也有不少民眾會選擇看電影作為消遣活動，因此在過年檔期有許多精彩電影紛紛上映，包括帶來年節歡樂氣氛的賀歲喜劇、充滿未知與驚奇冒險的科幻電影，或讓人嚇到透心涼的驚悚恐怖片等，究竟網友最期待哪部春節強檔電影呢？

「阿凡達」精美特效體驗史詩級科幻場景 「窒友梅根」驚悚可愛劇情值得深思

▲網友熱議TOP10春節強檔電影 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議TOP10春節強檔電影 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「春節電影」的相關話題討論，可以發現《阿凡達：水之道》這個經典電影續集受到網友高度熱議，故事發生在首集的十多年後，主角過著與世無爭的幸福生活，直到受到外來者的侵略威脅。許多到4DX觀影的民眾紛紛驚嘆於電影精美逼真的特效體驗，在經歷三小時不間斷的颳風淋雨，還有泡泡、煙霧、按摩椅各種效果後，表示「無論是在坐騎上穿梭山林，又或是在海底世界潛水都很有感」；另外，也有觀看3D版本的網友表示，畫面細緻讓人沈浸在劇情中，並發問「有沒有人整場也在練習憋氣跟腹式呼吸」，讓許多人紛紛有感回覆「最後主角要遊上去的時候有一起憋」、「有！但他們憋氣的同時還要游泳，耗氧量更大」，感嘆好想變成納美人。

此外，由恐怖大師溫子仁監製的《窒友梅根》也同樣是討論焦點，故事以AI人工智慧失控為主軸，描寫機器人梅根照顧主角時做出的詭異行為。有民眾就在觀影後點評「主角認識梅根後，劇情就開始高潮不斷一路到結束」，認為該片是春節值得一看的驚悚砍殺電影，也有人表示「梅根的貼心真的很感動，瘋起來也令人興奮」。不過相較於嚇人情節，不少民眾的注意力反而被梅根的魔性舞蹈吸引，掀起話題的同時，也遭網友質疑驚悚元素表現薄弱，如「劇情帶出的議題值得深思，但恐怖氛圍沒塑造出來」、「看的時候覺得蠻多好笑戲份，算可愛驚悚片吧」，觀眾評價較為兩極。

而台灣燒腦神劇《想見你》的續篇電影，則被認為是「獻給粉絲的情書」，以原班人馬發展劇情，帶著大家熟悉的「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇登上大銀幕，讓許多網友備受感動，認為「電視劇裡的遺憾終於被圓滿了，影版想要傳達的把握當下去愛很有感觸」、「劇情完美扣連，很多細節都有呼應劇版」，也稱讚其邏輯、感情線都交代得很完整清晰；然而也有民眾認為電影難以塞下龐大的劇情架構，導致人物塑造較為單薄、剪輯也相對倉促，遺憾評價「影版幅本較短，覺得不像電視劇探討的那樣深刻」，但整體上網友還是認可電影帶來的情懷，表示能看到熟悉的鳳南小隊還是很開心。

過年快到了，你計畫要如何度過春節假期呢？如果還沒想好要做什麼，不妨到電影院看場電影，體驗視覺與聽覺的雙重享受！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「春節強檔電影」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/01~2023/01/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

春節 兔年

延伸閱讀

哈利王子回憶錄大爆「完美儲妃」凱特另一面　因1份禮物不高興

哈利回憶錄矛頭針對「她」 凱特和梅根妯娌之爭恨難消

美國女星不配入皇家？哈利轟威廉、凱特對梅根偏見強烈

哈利新書揭露威廉一再對他動粗 皇室恐「核彈級」報復

相關新聞

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

親朋好友在農曆新年齊聚在一起，總會想「刮一下」試試手氣，期待自己在新的一年能被財神爺眷顧。不過，過去就曾有「資深刮友」在Dcard發文分享他多年累積下來的心得。 這名資深刮友有自信地分享自己經常

除夕10大禁忌千萬別踩！ 觸犯恐「又衰又窮」一整年

農曆新年來了！家家戶戶都會在除夕這天除舊迎新，期盼告別衰運，求得新的一年好運。而在除夕這天，究竟有哪些禁忌該避開，以及注意事項要遵守呢？《聯合新聞網》盤點除夕10大禁忌事項，提供民眾參考分享。

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，農曆新年到來，許多人會安排外出走春、拜訪親友，這時總要來上幾句吉祥話祝賀對方，但你還在說「恭喜發財」、「新年快樂...

讓財神把錢「兔」出來！大樂透春節獎號出爐 快來對獎

新年新春兔來報，為了迎接春節和長達十天的春假，台彩宣布今年大樂透將自1月20日到2月5日，連續17天每天開獎，從小年夜到元宵節，民眾每天都有成為「億萬富翁」的機會，和去年相比，創下史上最長的連續開獎天數。

兔年貼春聯有禁忌！4種人動手招好運、貼4處財運旺 7大NG行為衰整年

過年就快到了，許多民眾會趁著大掃除時，順便將家中貼了一整年的春聯換新、添添喜慶。不過貼春聯也是門大學問，一但挑錯時機方位、貼錯字都可能壞了新一年的運勢...

春節將近準備見招拆招 親戚「問候攻勢」就這麼防！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「過年煩惱」相關話題，帶您了解5大網友過年時常遇到的煩惱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。