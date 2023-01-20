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過年眉角知多少？網傳7大過年禁忌小心別誤觸

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
過年眉角知多少？網傳7大過年禁忌小心別誤觸 圖片來源/unsplash
過年眉角知多少？網傳7大過年禁忌小心別誤觸 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的7大過年禁忌排行。

農曆年節是新的一年象徵性的開始，因此在這段期間，各種舉動也容易被放大檢視，和親友愉快過年之際，也須留意別犯過年禁忌與習俗，傳統上認為若誤觸禁忌恐導致接下來的一年不甚順遂，但若從除夕到元宵節都能遵守好習俗，則象徵會為新的一年帶來好運。然而禁忌何其多，究竟春節期間有哪些事情不能做呢？一起來看看網友們怎麼說。

大年初一禁打掃洗漱、睡午覺 有事不能回娘家如何解套？

▲TOP7 過年禁忌網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲TOP7 過年禁忌網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的過年禁忌話題，發現多數人擔心在過年期間「洗漱」、「打掃」會把財富及好運清出去，就有命理師出面解釋初一、初二是水神生日，在這兩天「洗衣服」恐惹怒水神，故可先將衣服擱著待大年初三再洗；另外有網友發文請益「家中養貓怎麼辦，是要我初一到初五都不換貓砂嗎？」，並表示家人擔心一整年的財運會受影響而再三強調「不可打掃」，留言區有網友心有戚戚焉分享「我聽到的習俗是不要碰掃把，所以我用吸塵器（吸），這樣就不算掃吧」，神奇解方引來民眾大笑。此外，也有民俗說法忌諱在新年第一天「賴床、睡午覺」，因為在新年第一天懶散恐將影響整年事業運，引發兩派網友議論，有人認為「寧可信其有，忍耐幾天討個吉利」，而另派網友則認為大家無須過於迷信，量力而為就好。

另一方面，不少女性網友最困擾的問題便是「只能在初二回娘家嗎？」，有人表是新年卻因為民俗習慣無法跟自己的家人渡過、或是初二忙翻天卻仍要遵循傳統回娘家，就有民俗專家提出撇步供參考，「隨時代的演變，現今回娘家已不限定在初二，倘若初二無法回娘家，也可選在農曆2月初二回去」，讓不少民眾大讚解圍。除此之外，有網友特別提醒「過年禁口出惡言、打罵吵架」，提到不生氣能使未來一年因和氣生財，讓不少網友大嘆「親戚小孩特別頑皮，要不發脾氣有夠難忍的」等。

新的一年大家都期盼能有美好的開始，不論網上流傳多少過年禁忌習俗，只要抓好大方向多做好事、說好話，民眾無需過度擔心有不好的影響，過年期間最重要的是把握與家人團聚的時光，愉快享受新年的熱鬧氣氛！。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/04~2023/01/04，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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