好市多「快速通關」不怕過年人擠人！老手曝：別人還在排結帳「我已回家開煮」
出國民眾到桃園機場有快速通關服務，現在好市多也有。尤其過年期間，賣場人潮擠爆更是比平常多好幾倍，但有會員分享「快速通關」秒結帳，買完迅速離場，不少網友都大讚，「聰明」、「小撇步要多學著點！」
一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享過年快到了，賣場人擠人，她與媽媽前往好市多採買時，媽媽突然說「要買快速通關喔」，她瞬間愣住還回「蛤！那是什麼？在哪一區？」一看媽媽已迅速奔進賣場。
原後來她才意會到，原來「買快速通關」是指不要推推車，雖然手上要拿一堆東西但真的超快，「別人還在排隊時~我已經開箱酸白菜鍋在家開煮了」。
文章曝光後，網友們紛紛稱讚且留言說，「妳媽媽有大智慧，跟她效法」、「好久沒推車慢慢逛了」、「熟悉動線的話是真的可以快進快出的」、「今中午也是提著Costco 大購物袋，快速通關，快閃！」
還有人表示自己前天去Costco也是直接買火速通關，「連車子都沒排隊進停車場，直接停附近走路進去」、「我也都提購物袋快速逛，寧可扛重重的速戰速決，也不願意推台大車一直卡在賣場中。」
但也有人認為推車真的卡來卡去的，「但是買多的話還是得推啊」，而且就算想快速通關，過年賣場那麼多人，光擠在大家的推車和人龍裡，也是花了不少時間。
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