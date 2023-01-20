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那些過年不想聽的話！長輩老梗問題轟炸

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
那些過年不想聽的話！長輩老梗問題轟炸。 圖片來源/unsplash
那些過年不想聽的話！長輩老梗問題轟炸。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「最害怕被長輩問的問題」相關話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的最怕被長輩問的6大問題有哪些。

農曆過年即將到來，雖然可以回老家與一家人團聚，但長輩與親戚的一些「關心」卻令不少人頭痛，有民眾更表示幾乎每年都會聽到相同的問題，而這些往往是不願提及的隱私，卻又不知如何回覆才是最佳方法。

「催婚」完接著是「催生」　連環問題攻勢好可怕

最怕被長輩問的6大問題 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
最怕被長輩問的6大問題 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在長輩的各種問題轟炸中，以「結婚」相關問題令最多民眾感到頭痛，網友紛紛抱怨「真的一到25歲就會有長輩開始問」，表示長輩總是不斷詢問「什麼時候要結婚？」，接著便開始一段說服，像是「不結婚以後老了會很可憐…….」、「不結婚會很孤單喔」，引起許多人的共鳴，有民眾分享自身經驗，說道「有一次我很認真的反問姑姑：『你真的覺得結婚好嗎？』，然後她就愣住了」，表示若遇到結婚相關問題，推薦可以使用反問法，把問題丟回給對方。

而「薪資待遇」也是長輩愛問的問題之一，有網友發文分享「我年薪不到50萬，超級討厭被一些親戚問薪水、年終」，並說道「那如果是高薪的話是不是就不怕被問？」，文章釣出高薪族群回應「我都少報，免得之後被要求過年吃飯要出多一點」、「會被說紅包應該要包多少，然後衍生問題很多」，表示無論薪水高低都討厭被問薪資待遇，認為錢多自己知道就好，告訴別人反而會帶來不必要的困擾。

此外，有民眾提及婚後遇到長輩「催生」的連環攻勢，有網友分享「我老公都笑笑回：『啊一直問是有要一起養嗎？』」，其他網友則建議「反正他們只想聽他們想聽的，與其聽他們繼續講，不如直接打哈哈就好」，表示除了正面回擊，也可以使用傻笑法帶過話題；另一方面，有大學生提及親戚過度關心「感情狀況」，抱怨「高中的時候都說交往會影響學業，結果一上大學就問有沒有對象」，引起熱烈討論，留言像是「真的不是上大學就會自動掉下來女朋友」、「還有硬要介紹朋友兒子的，超尷尬」，表示完全不想在親戚聚會下分享自己的感情狀況。

其實，長輩問問題有時候只是出於好意的關心，或是單純想作為活絡氣氛用的聊天話題，如果你也有相同的困擾，不妨參考以上網友分享的經驗回覆吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「最害怕被長輩問的問題」相關討論則數。
觀測期間：2022/01/01~2023/01/03，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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