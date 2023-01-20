你訂年菜了嗎？10大熱議年菜有好料也有雷

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「年菜」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大年菜料理有哪些。

農曆過年即將到來，不少民眾都期待著與家人一起吃團圓飯，紛紛開始選購料理，但年菜選擇眾多，究竟哪道菜最好吃？又有哪道菜是網友們公認的地雷呢？

「烏魚子」方便處理又美味 「佛跳牆」濃稠湯頭引正反意見討論 網友熱議10大年菜料理 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 年菜料理五花八門，其中以「烏魚子」最受民眾歡迎，許多網友說道「超香！喝酒必備，而且加蔥段更好吃」、「怕蒜苗、白蘿蔔的辛辣感的，配個蘋果、水梨、棗子都很讚」，推薦烏魚子搭配一些食材更加分，也有民眾分享「過年送禮很適合送烏魚子，看起來夠氣派，處理起來也很輕鬆，不怕對方不會料理」，表示烏魚子只要擺盤即可，好看又方便，作為過年送長輩或親戚禮品十分合適。

而過年正值冬季天氣寒冷，「佛跳牆」與「雞湯」同樣備受關注，不少民眾說道「佛跳牆是很多長輩的最愛，每年都會出現在餐桌上」、「春節天冷，喝一碗熱熱的雞湯很舒服」，不過也有網友留言「佛跳牆雖然一開始好喝，但到後面會越來越膩」、「討厭芋頭的人覺得佛跳牆是惡夢」，認為佛跳牆在味道上依個人口味取向愛恨分明。

除了美味，年菜的名稱也具有意涵，像是象徵步步高升的「年糕」也是過年必出現的一道菜，許多網友讚道「紅糖炸年糕超好吃，一個接著一個停不下來」、「小朋友看到都狂搶」，表示炸年糕甜甜的滋味成功擄獲了大小朋友的味蕾；另一方面，象徵長壽的「長年菜」可就不受到大家的愛戴了，民眾紛紛說道「超苦的，就是吃習俗而已」、「一片不能再多」，甚至認為長年菜是「過年最不想看到年菜之一」。

看完以上網友的分享，你是不是也決定好團圓飯的年菜組合了呢？提醒各位，根據衛福部調查，國人在春節後平均增重2公斤，過年吃好料還是要注意熱量攝取喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年菜排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/04，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦