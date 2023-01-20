快訊

身影矛盾又多面向 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

今北台灣偏冷、除夕初一回暖 吳德榮：初二起寒冷3天下探5度低溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你訂年菜了嗎？10大熱議年菜有好料也有雷

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
你訂年菜了嗎？10大熱議年菜有好料也有雷。 圖片來源/unsplash
你訂年菜了嗎？10大熱議年菜有好料也有雷。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「年菜」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大年菜料理有哪些。

農曆過年即將到來，不少民眾都期待著與家人一起吃團圓飯，紛紛開始選購料理，但年菜選擇眾多，究竟哪道菜最好吃？又有哪道菜是網友們公認的地雷呢？

「烏魚子」方便處理又美味　「佛跳牆」濃稠湯頭引正反意見討論

網友熱議10大年菜料理 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大年菜料理 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

年菜料理五花八門，其中以「烏魚子」最受民眾歡迎，許多網友說道「超香！喝酒必備，而且加蔥段更好吃」、「怕蒜苗、白蘿蔔的辛辣感的，配個蘋果、水梨、棗子都很讚」，推薦烏魚子搭配一些食材更加分，也有民眾分享「過年送禮很適合送烏魚子，看起來夠氣派，處理起來也很輕鬆，不怕對方不會料理」，表示烏魚子只要擺盤即可，好看又方便，作為過年送長輩或親戚禮品十分合適。

而過年正值冬季天氣寒冷，「佛跳牆」與「雞湯」同樣備受關注，不少民眾說道「佛跳牆是很多長輩的最愛，每年都會出現在餐桌上」、「春節天冷，喝一碗熱熱的雞湯很舒服」，不過也有網友留言「佛跳牆雖然一開始好喝，但到後面會越來越膩」、「討厭芋頭的人覺得佛跳牆是惡夢」，認為佛跳牆在味道上依個人口味取向愛恨分明。

除了美味，年菜的名稱也具有意涵，像是象徵步步高升的「年糕」也是過年必出現的一道菜，許多網友讚道「紅糖炸年糕超好吃，一個接著一個停不下來」、「小朋友看到都狂搶」，表示炸年糕甜甜的滋味成功擄獲了大小朋友的味蕾；另一方面，象徵長壽的「長年菜」可就不受到大家的愛戴了，民眾紛紛說道「超苦的，就是吃習俗而已」、「一片不能再多」，甚至認為長年菜是「過年最不想看到年菜之一」。

看完以上網友的分享，你是不是也決定好團圓飯的年菜組合了呢？提醒各位，根據衛福部調查，國人在春節後平均增重2公斤，過年吃好料還是要注意熱量攝取喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年菜排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/01/01~2023/01/04，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

春節 兔年

延伸閱讀

下鍋煎烏魚子「散發化學味」 她看標籤才驚覺不對勁：是香皂

長者最愛年菜前三名出爐！專家教你如何避開備菜地雷

烹調年菜「人離火熄」用電原則「5不1沒有」

北市贈2000戶弱勢年菜 首推春節90處可領急難救助餐券

相關新聞

大掃除關鍵時刻！小年夜5大禁忌曝光 留住好運就靠「這一步」

小年夜即是除夕的前一天，許多親朋好友會選在這天提早回家，一起團圓吃頓「小年夜飯」。民俗信仰會選在這天拜天公，感謝神明一年來的庇護，民眾也會趁拜天公前進行大掃除，將不好的運氣掃出去，準備迎接新年新氣象。《聯合新聞網》為您整理小年夜禁忌...

你訂年菜了嗎？10大熱議年菜有好料也有雷

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「年菜」相關話題，帶您了解有關網友熱議的10大年菜料理有哪些。

那些過年不想聽的話！長輩老梗問題轟炸

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「最害怕被長輩問的問題」相關話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的最怕被長輩問的6大問題有哪些。

過年眉角知多少？網傳7大過年禁忌小心別誤觸

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的7大過年禁忌排行。

新年招好運！春節開運4撇步超簡單 收到紅包這樣用可錢滾錢

許多人都期盼新的一年好運旺旺來，今年農曆春節連續假期長達10天，堪稱史上最長，不少人都會返鄉與親朋好友共同把握難得的相聚時刻。命理網站「旺好運」分享春節開運的簡單4撇步，只要照著做，就可以在新的一年裡過得健康吉祥、財源滾進，保證讓你好運連連！

年節年貨怎麼買？全台必逛必買六大年貨大街報你知

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大年貨大街有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。