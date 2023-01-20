自己在家煮年夜飯只排第三名！網友青睞的圍爐吃法大公開
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的圍爐形式，帶您了解網友熱議的春節年夜飯吃法有哪些。
農曆春節將近，家家戶戶都開始規劃年夜飯的菜色，除了在家下廚料理外，部分民眾也會選擇外出聚餐或是訂購年菜，餐飲業者們也紛紛看準年節圍爐商機，推出各種迎春套餐和外賣方案搶攻年菜市場。究竟網友們最喜歡怎麼吃年夜飯呢？
「出外用餐」享受春節濃厚氣氛 「在家料理」年夜飯健康低鈉少負擔觀察網路上對「圍爐」的相關話題討論，可以發現民眾在春節時「到餐廳用餐」漸成風尚。傳統社會裡，年夜飯多由婆婆和媳婦負責掌勺，也因此產生不少矛盾和分工問題，許多家庭為了避免這種情形，開始選擇到飯店圍爐聚餐，除了可以減少紛爭外，還能品嚐到不易自行料理的珍饈佳餚，享受濃厚的年節氣氛。一名網友就在討論區上發文分享「不想媽媽煮飯菜到初五」，於是帶全家到北海道過年，享用了奢華的日式料理作為年夜飯，並曬出帝王蟹和鰻魚飯的誘人照片，讓網友們羨慕回覆「好誘人的圍爐，前年也是在日本過年的」、「我也想要這樣跨年，不用烏煙瘴氣的在家下廚或應酬」，不過發文網友也表示，雖然這樣的過年相當舒適愜意，但實際上要價不菲，感嘆「荷包在淌血」。
此外，受到新冠疫情影響，許多民眾會「訂購年菜」以避免群聚風險，其中有的網友喜歡購買超商與星級餐廳聯名的即食年菜，而另一部分的客群則偏好使用外送平台，享用餐廳已經烹調好的可口料理。日前就有民眾在社群網站上表示「除夕買即食年菜澎湃豐盛，加熱步驟也容易好上手」，讓不少網友有感留言道「去年把名店的即食年菜熱起來擺盤，婆婆整個讚不絕口」、「直接訂餐廳年菜外送，比我煮的好吃還省去麻煩」，認為訂購年菜不但可以待在家輕鬆過春節，還能省去自己備料下廚的工序，省時省力又滿足味蕾。然而，也有網友反應「過年期間外送員很忙，有時候送到飯菜都冷掉」、「冷凍年菜要注意運送溫度和包裝完整度，注意食物是否變質」。
而有部分網友仍較青睞「在家料理」，認為家庭成員共同完成年夜飯，可以培養彼此感情、增加相聚時光。有民眾就在部落格上表示「除夕夜和先生共同做團圓飯很浪漫」，覺得甜蜜之餘，也省去外出用餐的高額預算，同時控制油鹽攝取量，避免春節大魚大肉造成身體負擔；另外，還有熱心網友分享年夜飯備菜秘笈，表示「以十道菜來規畫，分為前菜冷盤類、主餐菜色，以及湯、甜點、水果等」，並提醒善用枸杞和花椰菜等紅綠色蔬菜擺盤，就能將日常菜餚變身華麗年菜。除了掌握料理技巧外，也別忘了良好的分工與互助，才能讓大家都感受到歡樂的佳節氛圍喔！
春節快到了，你喜歡哪種圍爐吃法呢？無論是在家下廚、訂購年菜，還是出外用餐，都別忘了懷著愉悅的心情品嚐年夜菜、與親朋好友互贈祝福，享受幸福團圓好滋味。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「圍爐怎麼吃」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。
《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言