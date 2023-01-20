自己在家煮年夜飯只排第三名！網友青睞的圍爐吃法大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的圍爐形式，帶您了解網友熱議的春節年夜飯吃法有哪些。

農曆春節將近，家家戶戶都開始規劃年夜飯的菜色，除了在家下廚料理外，部分民眾也會選擇外出聚餐或是訂購年菜，餐飲業者們也紛紛看準年節圍爐商機，推出各種迎春套餐和外賣方案搶攻年菜市場。究竟網友們最喜歡怎麼吃年夜飯呢？

「出外用餐」享受春節濃厚氣氛 「在家料理」年夜飯健康低鈉少負擔 網友熱議TOP3圍爐吃法 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對「圍爐」的相關話題討論，可以發現民眾在春節時「到餐廳用餐」漸成風尚。傳統社會裡，年夜飯多由婆婆和媳婦負責掌勺，也因此產生不少矛盾和分工問題，許多家庭為了避免這種情形，開始選擇到飯店圍爐聚餐，除了可以減少紛爭外，還能品嚐到不易自行料理的珍饈佳餚，享受濃厚的年節氣氛。一名網友就在討論區上發文分享「不想媽媽煮飯菜到初五」，於是帶全家到北海道過年，享用了奢華的日式料理作為年夜飯，並曬出帝王蟹和鰻魚飯的誘人照片，讓網友們羨慕回覆「好誘人的圍爐，前年也是在日本過年的」、「我也想要這樣跨年，不用烏煙瘴氣的在家下廚或應酬」，不過發文網友也表示，雖然這樣的過年相當舒適愜意，但實際上要價不菲，感嘆「荷包在淌血」。

此外，受到新冠疫情影響，許多民眾會「訂購年菜」以避免群聚風險，其中有的網友喜歡購買超商與星級餐廳聯名的即食年菜，而另一部分的客群則偏好使用外送平台，享用餐廳已經烹調好的可口料理。日前就有民眾在社群網站上表示「除夕買即食年菜澎湃豐盛，加熱步驟也容易好上手」，讓不少網友有感留言道「去年把名店的即食年菜熱起來擺盤，婆婆整個讚不絕口」、「直接訂餐廳年菜外送，比我煮的好吃還省去麻煩」，認為訂購年菜不但可以待在家輕鬆過春節，還能省去自己備料下廚的工序，省時省力又滿足味蕾。然而，也有網友反應「過年期間外送員很忙，有時候送到飯菜都冷掉」、「冷凍年菜要注意運送溫度和包裝完整度，注意食物是否變質」。

而有部分網友仍較青睞「在家料理」，認為家庭成員共同完成年夜飯，可以培養彼此感情、增加相聚時光。有民眾就在部落格上表示「除夕夜和先生共同做團圓飯很浪漫」，覺得甜蜜之餘，也省去外出用餐的高額預算，同時控制油鹽攝取量，避免春節大魚大肉造成身體負擔；另外，還有熱心網友分享年夜飯備菜秘笈，表示「以十道菜來規畫，分為前菜冷盤類、主餐菜色，以及湯、甜點、水果等」，並提醒善用枸杞和花椰菜等紅綠色蔬菜擺盤，就能將日常菜餚變身華麗年菜。除了掌握料理技巧外，也別忘了良好的分工與互助，才能讓大家都感受到歡樂的佳節氛圍喔！

春節快到了，你喜歡哪種圍爐吃法呢？無論是在家下廚、訂購年菜，還是出外用餐，都別忘了懷著愉悅的心情品嚐年夜菜、與親朋好友互贈祝福，享受幸福團圓好滋味。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「圍爐怎麼吃」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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