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別再煩惱該送什麼了 網友最熱議伴手禮盒選項是「它」！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
別再煩惱該送什麼了 網友最熱議伴手禮盒選項是「它」！ 圖片來源/unsplash
別再煩惱該送什麼了 網友最熱議伴手禮盒選項是「它」！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，帶您了解有關年節伴手禮盒的討論聲量與看法。

每逢過年期間，除了想不起的親戚名字、紅包該包多少錢之外，最煩惱的自然就屬挑選一個適合拜年又不失禮儀的伴手禮盒，因此許多人便會透過網路的力量尋求合適的選擇，如果你也正在煩惱不知道該如何送禮，不妨就一起看看網友們的討論吧！

客製化水果禮盒成送禮首選 過年聊天打開零食禮盒最對味

網友熱議TOP7年節伴手禮盒 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP7年節伴手禮盒 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著農曆新年的時間靠近，許多網友便在網路上發文請益，想了解拜年送禮時該準備何種「伴手禮盒」？其中，「水果禮盒」成為熱議的焦點，就有網友表示水果禮盒不僅健康，有些水果品項還有諧音吉祥話的寓意，非常適合過年送禮。除此之外也有人提到「送豪華的水果禮盒，完全不失禮」、「有些還能自行搭配組合，很適合年節送禮」等，認為現今走高質感、客製化路線的水果禮盒是送禮的絕佳選擇之一。

而零食、糕點也是受到熱烈討論的禮盒內容物，有網友便從自己的經驗出發，說到「包餡蛋捲口感很扎實，小孩都非常喜歡」、「餅乾禮盒精緻又好吃，聊天時一邊吃很適合」等，表示這類型的禮盒老少咸宜，非常適合在茶餘飯後聊天時享用，完全不必擔心吃不完，可謂送禮自用兩相宜。

另外，也有上班族煩惱該送給客戶何種禮盒才合適？引發諸多回應如「茶葉禮盒滿實用的」、「烏魚子、酒都超有排面的」，紛紛表示這些類型的禮盒可說是實用、品質兼具，只要再細心的包裝，絕對能在新年開春就帶給客戶一個絕佳的好印象。

新春送當季草莓、櫻桃正剛好 吉祥話諧音水果備受熱議

年節水果送禮選擇TOP6 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
年節水果送禮選擇TOP6 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在最受到網友熱議的水果禮盒選擇當中，「草莓」、「櫻桃」分別佔據聲量一、二名，許多網友皆提到過年期間正值兩者盛產的季節，能品嚐到最新鮮的甜甜好味道，可說是新春送禮最適合挑選的水果品項。

而吉祥話是過年期間不可或缺的元素之一，因此有許多人會選擇購買具有祝福意義的水果品項，如象徵大吉大利的「橘子」、平平安安的「蘋果」、好運旺旺來的「鳳梨」等，都是網友公認在過年送禮時的首選。

看完網友們討論後，你心中是否也挑好了送禮的選擇呢？現在就趕緊動動手指下訂單，帶著滿滿的祝福與心意，回家與家人們一同享受濃濃新年氛圍吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年節送禮」相關討論則數。
觀測期間：2022/01/01~2023/01/08，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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