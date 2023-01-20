年節年貨怎麼買？全台必逛必買六大年貨大街報你知

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大年貨大街有哪些。

農曆春節即將到來，想一次購足零嘴、年菜、糕粿、拜拜送禮等過年必備品嗎？年貨大街素來有著「春節前哨站」之稱，不僅方便民眾一次備齊年貨，還能現場體驗濃厚的年節氣氛，而今年年貨要怎麼買、逛哪些年貨大街，你想好了嗎？

「北迪化，南新化」網友激推雙神話 買貨新手也不用怕！ 全台6大年貨大街 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 首先從網友熱議的「年貨大街」來看，可發現位於台北的「迪化街」及台南的「新化老街」，位居排行之首，兩者皆是民眾最常討論的年貨大街地點。其中，蟬聯多次排行冠軍的「迪化街」更是許多北部人過年採買的必訪之處，承載網友們熟悉的口味及回憶，有不少老字號名店皆出自於此，像是網友推薦的「滋養豆餡舖」、「李亭香」、「江記華隆肉紙」等都不容錯過。有網友表示「台北辦年貨第一個想到的地方就是迪化街了吧？」、「迪化街超好買，年貨商品玲琅滿目，新年氣氛好熱鬧」、「外國朋友來台過年也愛去迪化街，看到什麼都想試吃」。此外，北部地區同樣有上榜還有「世貿年貨大展」。網友表示「過年期間天氣不好，當然要去世貿一館舒服採買年貨，不用擔心風吹雨淋」、「有很多豐盛的年菜組合，過年家族聚餐一定來這買配料」。

另一方面，受到網友熱烈討論的南部地區年貨大街主要為台南的「新化老街」以及高雄的「三鳳中街」。有網友提到「新化年貨大街的攤位包羅萬象，有南北貨、伴手禮、地方土產，特色美食等」，再加上現場還有藝人樂團表演，並舉辦街舞競賽及寫春聯、鬥蟋蟀等體驗活動，逛街人潮十分可觀，便有人大推「新化老街滿熱鬧+1~就是一種過年喜慶氛圍」；而高雄的「三鳳中街」則是受網友大讚道「三鳳中街滿滿年味，有許多其他地方沒賣的異國零食，讓你呷甜甜過好年」、「中街仔，高雄人當它是台版好市多啦，物超所值辦年貨就去這」。

最後，有不少中部的民眾推薦辦年貨要去台中的「天津年貨大街」，其中便提到「過年一定會去天津年貨大街買好買滿、吃美味的小吃」，或表示「年貨商家數多，種類豐富，很有過年氣氛」，對今年天津年貨大街的活動與攤位商家感到期待。

今年春節較早，不少年貨大街已準備開跑，若你還沒想好要準備購買什麼年貨，或是苦惱過年要如何安排活動，不妨參考上述網友們的意見，揪親朋好友逛年貨大街，同享熱鬧的新年盛況吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年貨大街排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/02，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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