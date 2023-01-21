春節將近準備見招拆招 親戚「問候攻勢」就這麼防！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「過年煩惱」相關話題，帶您了解5大網友過年時常遇到的煩惱。

隨著過年的日子越來越近，一年一度難得的長假又可以與親友團聚、慶祝節日，然而於此同時，包紅包、大掃除、親戚輩份表……各式各樣的事項也需要提前熟悉準備，在這麼多的細節中，總有一些會讓人感到苦惱的事情，就讓我們來看看網友都在討論過年時節會遇到什麼樣的煩惱吧！

打太極對抗「親戚問候」最有用 「包紅包」習俗要注意！ 過年困擾TOP5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 農曆過年是闔家歡聚的節日，許多親朋好友聚餐、見面十分熱鬧，然而在面對不熟的親戚時經常會需要面對各項「問候攻勢」，常常被問起「薪水多少？」、「有男/女朋友嗎？」、「結婚了嗎？」等私人問題，但也不好意思不回答，令人內心感到不舒坦。由於幾乎每年都會經歷一次這樣的煩惱，有網友便整理出許多應對方法，其中一種方式是「先發制人」，如在被問到賺多少時「除了回答外也要反問」，或是「轉移話題問他領多少、怎麼那麼少要不要換工作，問到讓他沒機會問你」，以打太極的方式轉移掉不想回答的問題，結束令人尷尬的對話。

「紅包怎麼包」也是個學問，在習俗上紅包建議包雙數，不過隨時間演進，過年時的紅包也常常出現五百或一千等含有奇數的數字，雖然如此，仍然有網友遇到親戚埋怨自己只包500元給小孩不吉利，發文者傻眼道「別人包一千明明也是單數，怎麼就沒有抱怨呢？」，吸引贊同表示「包紅包是心意」，錢根本不應該是重點，還是依據自己的經濟情況去做衡量，不要太在意他人抱怨，或是可用「與其他親戚協調」的方式，確保每家小孩收到的紅包數目與家長送出去的差不多，較不會產生自己付出較他人多的困擾。

另外，「大掃除」也是令許多人困擾的習俗，雖然將家裡從裡到外打掃乾淨能夠除舊佈新，迎來新年新氣象，但掃除的工作真的十分累人。有網友在新年前發文感嘆道「明明不髒的家又要天翻地覆一遍了」，抱怨大掃除時常常被清潔劑的味道嗆到又腰酸背痛，許多人留言建議發文者可以「花錢請人打掃」，就不用自己動手了，然而也有人提醒「過年大掃除很難叫得到人」，表示有同樣想法的人很多，若是有請人打掃的打算需要趁早預約；若是不想在新年期間被打掃工作壓垮的話，建議平常便養成物歸原位，保持空間乾淨的習慣，或至少要將東西放整齊，減少清潔時搬運物品的工作量。

距離春節越來越近，為了應對春節期間的困擾，不妨參考網友們的經驗，從中學習不同的技巧來見招拆招，讓煩惱迎刃而解，開開心心的過一個好年！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年煩惱」相關討論則數。觀測期間：2021/12/01~2022/12/26，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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