2023兔年初一拜拜攻略！掌握5大開運吉時 求財升官不是夢
春節假期將至，每到新年，大家都會想要拜拜來開運，而在大年初一，也是兔年開春第一天，民俗專家王崇禮整理了開運吉時和祭拜方法，只要把握對的方位和吉時，不管是求財、升官、健康、貴人都有機會可以成真，記得祭拜時要有誠心喔！
初一求財掌握關鍵吉時
‧財神方在「東方」，點香祈求財神之時辰
✎第一個時辰：大年初一的子時（晚上十一時十五分至十二時三十分）。
✎第二個時辰：大年初一的午時（早上十一時十五分至十二時三十分）。
✎第三個時辰：大年初一的未時（下午一時十五分至二時三十分）。
✎第四個時辰：大年初一的申時（下午三時十五分至四時三十分）。
✎第五個時辰：大年初一的酉時（下午五時十五分至六時三十分）。
‧貴人方在「西北方」，點香祈求貴人之時辰
✎第一個時辰：大年初一的子時（晚上十一時十五分至十二時三十分）。
✎第二個時辰：大年初一的午時（早上十一時十五分至十二時三十分）。
✎第三個時辰：大年初一的未時（下午一時十五分至二時三十分）。
✎第四個時辰：大年初一的申時（下午三時十五分至四時三十分）。
✎第五個時辰：大年初一的酉時（下午五時十五分至六時三十分）。
以上財神、貴人方時辰可以自由選定，在選定的時辰內朝東方（財神方）或西北方（貴人方）走，不管遇到認識或不認識的人，皆互道一聲新年快樂、恭喜發財。
求增加財運方面
可以到大廟點香祈求神明：「奉請╳╳廟神明，弟子／信女○○○，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。感謝過去一年神明的慈悲庇佑，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女財運亨通、福星高照、事業鴻圖大展。」
求醫生貴人方面
可以到大廟點香祈求神明：「奉請╳╳廟神明，弟子／信女○○○，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在過去一年曾因身體◇◇（向神明敘述身體狀況），導致現在身體狀況不佳，一直無法得到有效治療。在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女可以找到貴人醫生相助，得到有效治療，讓弟子／信女早日脫離這病痛之折磨。」
求還清債務方面
可以到大廟點香祈求神明：「奉請╳╳廟神明，弟子／信女○○○，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在過去一年財運不佳導致必須背負債務，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在今年保佑弟子／信女財運亨通、事業鴻圖大展，早日還清債務。」
求官司貴人方面
可以到大廟點香祈求神明：「奉請╳╳廟神明，弟子／信女○○○，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△。在過去一年曾因發生◇◇事（向神明敘述事情經過），導致現在官司纏身，在此誠心祈求眾神明慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女這件官司可以有貴人相助，早日圓滿解決，早日回歸正常生活。」
祈求神明保佑升遷
‧可以在以下時辰朝西南方向
第一個時辰：大年初一的未時（下午一時十五分至二時三十分）。
第二個時辰：大年初一的申時（下午三時十五分至四時三十分）。
第三個時辰：大年初一的酉時（下午五時十五分至六時三十分）。
可以到大廟點香祈求神明：「奉請╳╳廟神明，弟子／信女○○○，□□年□□月□□日□□時生，家住△△△△△△△△△△△。在一家公司（向神明敘述公司、地址）任職多年，不管是資歷、經歷、學歷皆具資格，但苦無機會晉升。在此，弟子／信女誠心祈求眾神慈悲，能夠在新的一年保佑弟子／信女能夠有機會得到公司提拔晉升。」
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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