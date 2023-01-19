快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

除夕夜拜拜懶人包！拜祖先、地基主 「時間、供品、流程」一次看

聯合新聞網／ 文／王崇禮
圖／ingimage
圖／ingimage

一年一度的除夕，各種習俗少不了，除了祭祖、拜地基主，一般還有團聚吃年夜飯、長輩發壓歲錢、守歲等廣為人知的習俗。

傳統上，有四大節日是祭拜祖先的重要日子，分別是除夕、清明、中元、重陽。因此，除夕拜拜是拜祖先，家裏若有拜神明，則初一才拜。

拜祖先

‧時間：傳統上大都選擇在早上九點左右就要開始祭拜祖先，因為需點過三次香再加上燒金紙，整個拜拜流程若要結束，也已經快要接近中午吃飯時間了，此時正好可以全家一起享用午餐，這就是前人一般都選擇在早上祭拜祖先的原因。

‧供品：一鍋飯、一鍋湯、幾樣菜（葷素皆可）、些許公媽金、五副碗筷、杯子。

‧流程：上三柱香稟報：「奉請□□歷代祖先，今天除夕，子孫○○○今天誠心準備菜飯、金紙敬拜祖先，祈求祖先保佑家中各房子孫四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、事事順利。」上完三次香之後，基本上不用擲筊即可燒化金紙。

拜地基主

‧時間：跟祭拜祖先同一個時間就可以。

‧供品：一碗飯、些許幾樣菜（可用一個盤子裝幾樣菜就好）、拜地基主的金紙（金紙店購買）。

‧流程：拜地基主是朝廚房的方向拜。上三柱香，稟報時這樣說：「奉請△△市△△△△△△△（自己住家的地址）的地基主，今天除夕，弟子／信女○○○今天誠心準備些許菜飯敬拜地基主，祈求地基主保佑家中大小人丁四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、闔家平安、事事順利，在此好居。」上完三次香後，不用擲筊即可燒化金紙。

本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。
本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。

本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。

春節 兔年

延伸閱讀

周五進入大寒！ 4星座有如神助 正偏財運超旺

2023年「排行前五名」生肖運勢公開！趨吉避凶提點一次看

單身男哭哭！龍山寺地下街算命攤直言：一輩子都娶不到老婆

2023過年拜拜教戰手冊！9個重要日子別漏拜 拜對一路旺整年

相關新聞

紅包不能包1000元？新鮮人問長輩求解 7成人點頭

一名網友在PTT詢問大家「紅包到底能不能發1,000元」？表示自己成為社會新鮮人已滿一年，今年第一次發紅包給親戚小孩，但長輩、親戚、朋友對於1,000元紅包竟有7成人認為是紅包禁忌數字，時值過年之際，引發網友熱議。

長輩要小孩表演才能拿紅包？網：叫孩子的爸除夕跳火圈

長輩過年發紅包原是美事一樁，卻延伸出許多爭議，日前「下跪才能領紅包」的習俗引起BabyHome網友激戰，如今另有媽媽表示夫家長輩要求孩子「表演才能領紅包」，讓網友紛紛搖頭表示「確定是吃年夜飯不是吃尾牙嗎？」、「不如叫孩子的爸爸在除夕表演跳火圈」。

除夕夜拜拜懶人包！拜祖先、地基主 「時間、供品、流程」一次看

一年一度的除夕，各種習俗少不了，除了祭祖、拜地基主，一般還有團聚吃年夜飯、長輩發壓歲錢、守歲等廣為人知的習俗。

財庫飽滿！春節「最強財運4生肖」出爐 屬馬人快去玩刮刮樂

在一聲聲恭喜發財的祝賀聲中，時序進入春節期間，家家戶戶迎接兔年的到來，12生肖中，誰能財源廣進達三江，成為春節期間財運最旺的生肖呢？又最適合從哪方面獲取錢財呢？讓我們來一一揭曉吧。

台中大里、霧峰春節好去處 賞花、看裝置藝術還能騎腳踏車逛霧峰

春節何處去？台中市大里區農會經營的國光花市為服務民眾，即日起至29日配合春節連續營業，歡迎民眾前往。台中軟體園區的裝置藝...

春節連續假期 苗栗這5天施放爆竹煙火延長2個小時

春節將屆，苗栗縣政府公告1月20日（小年夜）、21日（除夕）、29日（天公聖誕）、2月5日元宵節，及7日（化龍返天活動）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。