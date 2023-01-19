除夕夜拜拜懶人包！拜祖先、地基主 「時間、供品、流程」一次看

一年一度的除夕，各種習俗少不了，除了祭祖、拜地基主，一般還有團聚吃年夜飯、長輩發壓歲錢、守歲等廣為人知的習俗。

傳統上，有四大節日是祭拜祖先的重要日子，分別是除夕、清明、中元、重陽。因此，除夕拜拜是拜祖先，家裏若有拜神明，則初一才拜。

拜祖先

‧時間：傳統上大都選擇在早上九點左右就要開始祭拜祖先，因為需點過三次香再加上燒金紙，整個拜拜流程若要結束，也已經快要接近中午吃飯時間了，此時正好可以全家一起享用午餐，這就是前人一般都選擇在早上祭拜祖先的原因。

‧供品：一鍋飯、一鍋湯、幾樣菜（葷素皆可）、些許公媽金、五副碗筷、杯子。

‧流程：上三柱香稟報：「奉請□□歷代祖先，今天除夕，子孫○○○今天誠心準備菜飯、金紙敬拜祖先，祈求祖先保佑家中各房子孫四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、事事順利。」上完三次香之後，基本上不用擲筊即可燒化金紙。

拜地基主

‧時間：跟祭拜祖先同一個時間就可以。

‧供品：一碗飯、些許幾樣菜（可用一個盤子裝幾樣菜就好）、拜地基主的金紙（金紙店購買）。

‧流程：拜地基主是朝廚房的方向拜。上三柱香，稟報時這樣說：「奉請△△市△△△△△△△（自己住家的地址）的地基主，今天除夕，弟子／信女○○○今天誠心準備些許菜飯敬拜地基主，祈求地基主保佑家中大小人丁四時無災、八節有慶、東西南北福星光照、命運亨通、財利順手、身中光彩、闔家平安、事事順利，在此好居。」上完三次香後，不用擲筊即可燒化金紙。

本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。

本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供，未經同意禁止轉載。

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