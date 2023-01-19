長輩要小孩表演才能拿紅包？網：叫孩子的爸除夕跳火圈

【文：武美齡】

長輩過年發紅包原是美事一樁，卻延伸出許多爭議，日前「下跪才能領紅包」的習俗引起BabyHome網友激戰，如今另有媽媽表示夫家長輩要求孩子「表演才能領紅包」，讓網友紛紛搖頭表示「確定是吃年夜飯不是吃尾牙嗎？」、「不如叫孩子的爸爸在除夕表演跳火圈」。

即將迎接春節，有網友在BabyHome發文表示「長輩要小孩表演才能拿紅包」，讓這位媽媽感到相當困擾，「拿個壓歲錢有那麼難嗎？ 為什麼就不能開開心心乾脆的給？夫家的長輩每年過年給壓歲錢，會要求小孩才藝表演，小小孩不會的話也可以唱歌跳舞」。

這位媽媽表示，之前看過親戚比較大的孩子們有的彈鋼琴、有的表演魔術，但自家孩子年幼且較內向，要她在不熟的親戚面前唱歌跳舞相當困難，「雖然老公說沒關係，反正最後他爸媽還是都會給紅包，但我就不是想在大家面前感覺我家小孩很不行的感覺，覺得很沒面子......」，文末並向網友求援，希望大家提供簡單的表演，能讓孩子順利上場取得紅包。

針對孩子「要表演才能領紅包」的過年習俗，大部分BabyHome網友皆不認同，「確定是吃年夜飯不是吃尾牙嗎」、「大人們無聊的娛樂真是苦了孩子」，5派不同看法一針見血道出精闢見解。

1.霸氣不拿

「我覺得寧願不拿紅包，也不要勉強孩子」、「沒關係！我孩子比較內向，我們不拿壓歲錢沒關係」、「我會說多少媽媽給你，不要拿長輩的」。

2.爸媽代替上陣

「我會吩咐公婆的兒子、孩子的爸爸在除夕表演跳火圈」、「然後再胸口碎大石」、「一包一千，媽媽我可以代唱，一首一包可以領好幾包」。

3.家長陪伴壯膽

「陪孩子一起表演幫他壯膽（如果孩子願意的話）」、「事前和孩子討論陪他一起準備好，就不會害羞不知所措了，這樣幾次孩子會信心大增，過年大家熱熱鬧鬧很不錯啊！」

4.另類簡單表演

「給公婆一個kiss外加祝賀詞」、「表演喝飲料」、「表演喜怒哀樂，或是吉祥話一講到十」、「教他們用英文拜年」、「背99乘法表」、「表演害羞」。

5.禮尚往來

「你老公要給他爸媽紅包前，也要求他爸媽表演嘛～fair enough~」、「你也可以請長輩表演一下，再給壓歲錢」。

過年為了在親戚間有面子，硬強迫小孩表演的現象，網友認為此風不可長，明知孩子個性內向害，家長若只顧著自己面子而強迫孩子，恐怕損失的是用錢也難以買回的親子關係。

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