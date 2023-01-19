紅包不能包1000元？新鮮人問長輩求解 7成人點頭
一名網友在PTT詢問大家「紅包到底能不能發1,000元」？表示自己成為社會新鮮人已滿一年，今年第一次發紅包給親戚小孩，但長輩、親戚、朋友對於1,000元紅包竟有7成人認為是紅包禁忌數字，時值過年之際，引發網友熱議。
原PO對於能不能包1,000元紅包有疑問，詢問不少長輩、親戚、朋友之後，發現有7成人說過年紅包的確不能包1,000元，但也有3成人說可以。認為可以的人的理由是，覺得1,000元算是10張100元，還是雙數；認為忌發1,000元紅包的人則說，因為1是單數所以不行。
原PO在詢問大家過後，表示自己也收過1,000元紅包，除了1,000元紅包，也想問大家：「那包1萬也算單數嗎？」
網友紛紛留言給意見，多數網友對「親戚小孩到底應該包多少」討論最熱烈，不少人都說，給親戚小孩不會包到1,000元這麼多，通常包200至600元即可；也有人說，若擔心包1,000元紅包會有單數不吉利的問題，可以再加碼至1,200元，一方面與1,000元不會差太多，也能避開單數的聯想，加上紅色的百元鈔更添喜氣。
不少網友認為，其實1,000元紅包很常見，「根本沒聽過這個(禁忌)」，對於單數紅包，也有人說也收過500元過年紅包，只要不是婚禮，應該都可以。
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