安太歲、大掃除...命理大師簡少年：過年前做這些好運一整年

你知道為什麼過年前要大掃除嗎？其實這跟「水」有關喔。命運設計系系主任簡少年老師「趕緊處理，明年好運一整年！」，分享兔年開運全攻略，過年前優先處理這些事情，迎兔年好運一整年。

簡少年老師表示，在古代曆法節氣影響，入冬就算下一個年份，要開始為來年運勢做準備。2023是癸年，癸年代表破軍化祿，巨門化權，太陰化科，貪狼化忌，破軍星和太陰星都是屬水的星星，貪狼星桃花的部分也是屬於水，所以家裡有「好水」，運氣就會變好，家都是「髒水」，則會讓運氣不好。

▎升官發財招桃花 快檢查你家的「水」

家中常見髒水有這些 壁癌： 台北容易下雨，很多房子有漏水問題，而漏水容易卡到陰，也會讓運勢變不順。髒水也代表髒桃花，2023年貪狼化忌，代表爛桃花很多，壁癌漏水情況也會更嚴重，壁癌代表環境太濕，建議要把壁癌處理好，運氣才會變比較好。 廁所： 浴室馬桶、水管或是廚房水管常堵塞，還會飄出異味，是家中髒水代表。管道跟巨門星有關，癸年是巨門星化權，所以巨門星會不會影響升官。如果家裡管道又臭又髒，就會升官不易，工作不順遂，因此在過年前一定要疏通馬桶，清理下水道，確保家有好水，2023升官順利。 壞死的盆栽： 簡少年老師建議要將陽台清乾淨，如果陽台有死掉盆栽，裡面有雨水或髒水，滋生小蟲會影響運勢。因此要把盆栽的水擦乾淨、清乾淨，不要有髒亂的水的意象在家中，運勢才會開，賺錢會比較順，老師強調「山管人丁水管財」，清理乾淨能解決財運問題。

▎從頭到腳換造型 破軍化祿大突破

衣服斷捨離 身材要管理

破軍星代表改變再造，如果2022覺得運勢很衰，不妨在2023年來個大改變。老師建議汰舊換新，把舊衣服換成全新的衣服，做從沒有嘗試過的打扮，髮型大改變，為自己帶財。過年吃吃喝喝容易變胖，要透過運動管理身材，引出自己的祿，2023運勢會更好。

▎冰箱是財庫 儲藏區看見家人問題

冰箱：

家中代表財庫的地方就是冰箱，過年前要把冰箱整理乾淨，就像是過年前要整理自己財務狀況。老師表示，現代人很忙，過年前不只是整理帳務，也要整理自己財庫。冰箱內斷捨離、收拾乾淨，讓東西能輕鬆放進去，財庫乾淨整潔才能進財，冰箱如果是放壞掉的東西，會導致破財。

老師說冰箱也是家中財庫，建議過年前要清理乾淨，才能有財進來。報系資料照

儲藏區：

家裡面的儲藏區，很多人家裡總有一個地方塞的亂七八糟，一打開可能就土石流。家裡如果有這樣很亂的儲藏區，代表家裡有長久解決不了的問題，塞在裡面沒有處理。大掃除時家裡看不見得地方也要整理，也要斷捨離，因為家裡內在不好也會出現家運的問題。甚至如果發現老家父母跟某人感情不好，可能是家中某區舊東西堆太多造成，把東西整理好、清乾淨能有效改善。

太歲是誰？為何要安太歲？

簡少年老師也解釋「安太歲」的緣由，每年有太歲星君，古代人認為太歲爺是天上的天子一樣，一般人和皇帝一樣肯定是犯沖，和祂一樣生肖也是犯沖，既然和太歲爺犯沖，就需要道歉請示，也就是「安太歲」。

至於2023那些人需要安太歲？正坐的屬兔的，或是卯年對宮數酉，代表屬雞的，屬雞的都是一定要安太歲的人。屬兔的和屬龍的，卯辰就是相害，也就是害太歲，屬龍的也是一定要安太歲。反過來說，屬雞的和屬狗的也是相害，屬狗和數兔的是合的狀態，都會相關影響，因此生肖屬兔、龍、狗、雞都一定要安太歲。

至於大家常講的偏沖、旁沖，簡少年老師表示，有需要可盡量安太歲。他解釋，害太歲的原意是「無福便有災」，所以前提是「無福」，但不是直接有災，端看卯在你的年柱下看會不會有好運決定，如果好就是好運加倍。而安太歲用意就是希望好運加倍，或希望就算有壞運也不嚴重，這是犯太歲的狀況。

屬雞的人 多注意家中女性長輩狀況

沖太歲意味是對宮來沖，卯年會沖對宮屬雞的人，被沖像是被車撞，一定會有傷害。「年柱剛好就是祖輩」老師提醒，沖太歲時祖輩會有問題，沖太歲時特別注意爺爺奶奶的問題，特別是家中女性長輩被沖容易出事，老師也叮嚀屬雞的人，要注意家中女性長輩狀態。

害又稱穿，像是屬龍的人卯辰穿，也就是穿祖輩，祖輩受傷也會有問題。所以安太歲目的是是為了緩和祖輩受創狀況。

老師表示雖說「無福便有災」，但也有例外，有人八字年柱對命特別不好，當年柱地支被沖走，反而生活會忽然變好。甚至有人「財庫被沖開」，看到錢反而好。所以被沖也不見得是壞事，但是有沖就會受損，是好或大壞不一定，這也是為何要安太歲的原因。

▎老師：安太歲建議要在過年前

何時要去安太歲？老師建議盡量在過年前，古代人冬天就在過年了，等到初一立春才安太歲可能太晚，要趁事情還沒發生前趕快處理，大事化小小事化無，安是誠意敬拜，讓神明看到你，如果有好事神明不會阻止，盡快在過年前安太歲。

簡少年老師也說現在安太歲非常方便，不用特別跑去廟裡填個資，現在廟宇有線上安太歲服務，也有App安太歲，刷卡就能點燈，老師本人甚至還買了NFT安太歲，幫忙點了十年光明燈。他建議光明燈和太歲燈年前就處理，平安過兔年。

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