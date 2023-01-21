5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
迎新年，許多民眾為求好運，不惜徹夜排隊，搶在自己心怡的廟宇點光明燈或安太歲，不過兩者的差異為何，該怎麼執行、又有什麼樣的禁忌需特別注意的呢？《聯合新聞網》詳細整理點光明燈、安太歲攻略，讓菜鳥也能一看就上手！
▌什麼人可以點光明燈？
光明燈又稱「平安燈」、「消災燈」，就是點燈供佛、祈求新的一年平安順利，點光明燈適用於任何年歲、身分的民眾。但針對沒錢點光明燈的人，命理專家楊登嵙表示別擔心神明不保佑，因為「神明不是只眷顧有點光明燈的人」，只要將自己的「心行」實踐出來，也能得到肯定，以「點心燈」的方式求得平安順遂。
▌點光明燈的最佳時間點
點光明燈的時間點通常在春節前後（年末至元宵節期間），而大部分民眾會選擇在「天公生」（農曆正月初九，即國曆1月30日），前往廟宇點光明燈，如果有選其他特定時間，也可以請廟方安排。
▌點光明燈5大禁忌
一、往生者不能點光明燈：光明燈是為「活人」祈福，不適用於過世的人，不得為死去的親屬、嬰靈點光明燈。若真的想幫祂們做功德，可以請廟方依照祭典儀式祈福。
二、資料填寫要正確：個人姓名、地址、出生年月日等資料要填寫正確，免得祈福之力找錯人。
三、不可黑底：黑底代表晦暗，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，若誤用會招來厄運和晦氣。
四、不可隨意移動：光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，否則將如「走馬燈」代表勞碌，引發祈福人運勢變動、不穩定。
五、不能熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅即代表祈福停止，需立即通知廟方處理。
▌光明燈的位置意義
通常愈接近廟中主神的燈位，就越多民眾搶點。不過，新竹百年古剎竹蓮寺廟方就曾直言，光明燈有沒有效和位置沒關係，心誠則靈。
▌該如何點光明燈？
欲點光明燈的民眾，最好親自到場參與儀式，並請廟方「填寫文疏」，包含燈主的姓名、出生年月日和地址，再將儀式認捐的功德金（點燈費用）寫入文疏。廟方一般會準備鮮果、紅圓、麵線等祭品供奉，但仍建議燈主，也要準備鮮花素果祭拜。
受惠於現代科技，如今也可用手機、電腦網路線上點燈，目前有許多知名廟宇，包含大甲鎮瀾宮、艋舺龍山寺和鹿港天后宮等，皆有提供該服務。
兔年犯太歲的生肖
生肖兔：值太歲（本命年）
生肖雞：沖太歲
生肖龍：害太歲
生肖鼠：刑太歲
生肖馬：破太歲
2023年為兔年，生肖屬兔、雞、龍、鼠、馬之人都被認為「犯太歲」。古話說「太歲當頭坐，無災也有禍」，因此人們只要到了犯太歲的本命年就會格外緊張。但《科技紫微網》指出，犯太歲沒大家想像得那麼嚴重，它意味著一年中的變動和衝擊，或許會影響到情緒起伏，但絕對不代表運氣一定很差。
▌如何安太歲？
安太歲有兩種方式，分別是到廟中安太歲及在家安奉太歲星君。如果到廟裡安太歲，可以向廟方購買「太歲衣包」，並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，再將太歲衣包化掉就能完成儀式。
如果選擇在家裡安太歲，首先要向廟方領太歲符，同樣向太歲稟告犯太歲者的資訊及在家安太歲的原因；家中有神案者則必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神。如果家中沒有神案，也不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會太吵雜的角落即可，位置則不能正對廁所，最後每天雙手合十敬拜即可。
▌安太歲、謝太歲的最佳時間點
安太歲最佳的時間是農曆12月24日到正月15日前，如果錯過春節也沒關係，四季節氣的立春、立夏、立秋、立冬也是好時機。關於祭拜時間，習俗上沒特別限制，民眾可依照自己方便的時間拜太歲。
到了年末（農曆12月後或農曆12月24日送神當天）要記得謝太歲，感謝太歲星君一年來的保佑，並將家中的太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。萬一社區不能燒紙錢，也可以將舊的太歲符和金紙交給廟方，在稟告過神明後，給廟方統一焚燒處理。
▌安太歲要準備什麼供品
民眾安太歲時，通常要準備金紙、糕餅、清茶、鮮花，也要供奉象徵好兆頭的蘋果、柑橘、棗子等水果，但切記千萬不能有芭樂和番茄，由於兩種水果的種子不好消化，會隨著排泄物排出體內，被認為對神明懷有不敬之意。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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