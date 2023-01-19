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財庫飽滿！春節「最強財運4生肖」出爐 屬馬人快去玩刮刮樂

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合報系資料照
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在一聲聲恭喜發財的祝賀聲中，時序進入春節期間，家家戶戶迎接兔年的到來，12生肖中，誰能財源廣進達三江，成為春節期間財運最旺的生肖呢？又最適合從哪方面獲取錢財呢？讓我們來一一揭曉吧。

第四名：生肖牛

過年這段時間，努力的屬牛人並沒有閒著，甚至可能無法好好休息，屬牛人的財運來自辛勤努力的工作，因此即使在春節期間，各種工作的邀約或是尚未完成的項目，仍然會在年假期間持續進行，或是腦中仍然思索著年後的工作計畫，所謂天道酬勤，財神爺自然會為努力不懈的屬牛人帶來財運，但是請記得要留一些時間陪陪家人，別讓工作剝奪了天倫之樂。

第三名：生肖龍

屬龍人的財運屬於他人給予的，在春節期間，可能會收到長輩豐厚的紅包，或是贈與，亦或是工作上的好消息，如升職加薪，或是新的合作關係有望達成等，而這些喜事，會在春節時浮現，雖然不是馬上進財，但是等到年後，財庫將會開始慢慢獲利，建議在處事上，要以誠信為本，切勿誇大或隱逆真相，否則被揭發時，將會失去原本所擁有的財富和名聲。

第二名：生肖馬

進入年假後的屬馬人，會開始計算過去一年的理財狀況，從中也會發現金錢上多少有所增進，而在春節期間，最強的運勢為偏財運，如果屬馬人要衝動，誰都攔不住，那麼就放膽去試試手氣吧，這段時間，屬馬人在彩券上有獨特的偏財，無論是大樂透或是刮刮樂，都有機會獲得意外之財，只是建議就好就收，不要持續追加，以免最後落入一場空。

第一名：生肖猴

春節期間，屬猴人的財運最為旺盛，好似皇太后般，穿金戴銀，雍容華貴，受到身邊許多人的關愛，若是和親朋好友坐在牌桌上，小賭怡情時，感覺自己好像變成賭神，要什麼牌就摸什麼牌，想不胡牌都難，除此之外，在春節期間，不僅財庫飽滿，心情上也會放鬆許多，能夠拋開俗事煩惱，優遊自在的享受年假，而這股好運勢，也會延續到春節之後。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 兔年

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