2023年刮刮樂攻略曝光！ 34款一表看懂：「這張200元」回本率最高

2023兔年行大運之新年期間的刮刮樂攻略

資料來源是台彩、負責計算的是EXCEL，有問題請洽它們倆。

獎項的部分已經把超過五千塊（不含）的獎額計算20％的分離課稅。

每百元「預期」可回收金額的意思是你每花一百元購買彩券、「預期」可以拿回來的錢，不代表一定拿得回來。

這次把所有過年期間還依然有在彩券行販售的彩券全部統計出來了。

幾點溫馨提醒：

1.每年都要講一次，所有獎券期望值都還是負的，量力而為，小賭怡情安家、大賭富國興邦。

2.售價200元的「台灣金讚」依然勇奪過年期間最值得買的彩券第一名，其次才是售價1,000元的「1,000萬大富翁」、500元的「黃金大連線」。

3.售價2,000元的「2,000萬超級紅包」因為獎項中有賓士車GLA180，官網公告186萬已算進期望值中（扣10％稅），但還是要合併個人所得稅申報又要牌照稅幹嘛的，所以2000元那款期望值可能還更低一些。

4.我這次有抽查2022年「年中」發行的彩券，像是端午、中秋檔期發行的彩券，看看是不是台彩每到過年就會調低回報率來訛一波？嗯，看來沒有，期望值都差不多，挺公道的。（例2022/2/22發行200元的黃金滿屋=63.54、2022/5/17發行300元的海底大尋寶=66.84、2022/6/21發行200元的麻將賓果=65.80）。

5.每個檔位最佳解：

2000元：僅一檔「2000萬超級紅包」

1000元：「1000萬大富翁」

500元：「黃金大連線」

300元：「無敵開獎機」

200元：「台灣金讚」

100元：「好運旺來」

6.這次有中獎率100％的彩券，為售價500元的「金兔獎」，只是100元小獎很多，所以如果只是想要體驗中獎的感覺而不在乎損益，這款挺適合。

7.最後容我多講句：請千萬記得，買彩券是要試一試新年手氣、刮一個氣氛的，不要刮到失心瘋、患得患失，反而本末倒置了！人生的目的不是錢，而是擁有幸福快樂的生活，這個「生活」並不遙遠，是體現在每一年、每一月、每一天的此時此刻！

◎內容已獲 股海筋肉人 授權，原文出處於此

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